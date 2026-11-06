Adolescente de 13 anos morre após passar mal em voo do ES para SP

Segundo o relato de uma testemunha, enquanto o atendimento era realizado, a mãe do menor chorava e rezava. Os demais ocupantes da aeronave ficaram abalados ao acompanhar a situação.





“Ouvi a mãe rezando um Pai Nosso enquanto chorava. Os outros passageiros também rezavam e choravam. Todos ficaram muito abalados”, contou.





Em nota, a companhia aérea Gol informou que os tripulantes realizaram os primeiros socorros com o apoio de uma profissional de saúde que estava entre os passageiros. Afirmou ainda que todos os protocolos para esse tipo de situação foram seguidos e que ofereceu suporte e assistência à família.



A Gol lamentou a morte do menor e informou que ofereceu suporte e assistência à família.

