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Tristeza

Adolescente de 13 anos morre após passar mal em voo do ES para SP

Diogo Pompermayer Marchiori, de 13 anos, fazia tratamento para uma doença cardíaca desde a infância e viajava com os pais para uma consulta em São Paulo. O corpo chegou ao Espírito Santo nesta sexta (6) e é velado em Anchieta

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2026 às 13:36
Diogo Pompermayer Marchiori morreu durante um voo do Espírito Santo para São Paulo
Diogo Pompermayer Marchiori morreu durante um voo do Espírito Santo para São Paulo Arquivo Pessoal

O adolescente Diogo Pompermayer Marchiori, de 13 anos, morreu após passar mal durante um voo que saiu do Aeroporto de Vitória com destino a Guarulhos, em São Paulo, na manhã de quinta-feira (5). De acordo com familiares, ele tratava um problema cardíaco desde a infância e viajava com os pais para uma consulta no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde fazia acompanhamento médico.


O corpo de Diogo chegou ao Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (6) e está sendo velado em Anchieta, no Sul do Estado. O velório do adolescente está planejado para acontecer no sábado (7) às 10h.


O adolescente embarcou no voo G3 1389, da Gol, acompanhado dos pais, Luana Pompermayer e Ramon Marchiori. A família, que mora em Piúma, também na região Sul, seguia para São Paulo para dar continuidade ao tratamento de Diogo.


O padrinho do adolescente, Leandro Mezadre, de 38 anos, contou que o problema cardíaco era acompanhado desde que Diogo era criança. A família costumava viajar a São Paulo para a realização de exames e consultas. Na viagem desta quinta-feira, a expectativa era de que ele passasse por uma nova avaliação médica.


De acordo com Leandro, cerca de 30 minutos antes do pouso, Diogo acordou e reclamou de uma forte dor no peito. Em seguida, revirou os olhos e desmaiou. A mãe chamou a tripulação, que iniciou o atendimento com a ajuda de passageiros que estavam na aeronave.


Ainda segundo o padrinho, duas enfermeiras que viajavam no avião se ofereceram para ajudar. O adolescente foi levado para a parte traseira da aeronave, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Socorro

A tripulação solicitou prioridade para o pouso, e o avião aterrissou no Aeroporto de Guarulhos às 7h16, 19 minutos antes do horário previsto. O adolescente foi encaminhado de ambulância a um hospital da região, acompanhado pelos pais, mas morreu ao chegar à unidade.


Segundo o relato de uma testemunha, enquanto o atendimento era realizado, a mãe do menor chorava e rezava. Os demais ocupantes da aeronave ficaram abalados ao acompanhar a situação.


“Ouvi a mãe rezando um Pai Nosso enquanto chorava. Os outros passageiros também rezavam e choravam. Todos ficaram muito abalados”, contou.


Em nota, a companhia aérea Gol informou que os tripulantes realizaram os primeiros socorros com o apoio de uma profissional de saúde que estava entre os passageiros. Afirmou ainda que todos os protocolos para esse tipo de situação foram seguidos e que ofereceu suporte e assistência à família.


A Gol lamentou a morte do menor e informou que ofereceu suporte e assistência à família.


O Aeroporto de Guarulhos informou que atendeu à solicitação de prioridade de pouso feita pela companhia aérea e mobilizou uma equipe de emergência na pista. Segundo a administração do terminal, os primeiros socorros foram prestados e o adolescente foi encaminhado ao hospital mais próximo.


*Com informações de Thamara Machado, do g1ES

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