Mpox passa pelo beijo? Entenda os sintomas do vírus e como se proteger

O vírus se espalha de pessoa para pessoa por meio de contato próximo com alguém infectado, incluindo gotículas de curto alcance ao falar ou respirar, contato pele com pele (como em relações sexuais), e contato boca a boca ou boca a pele.





“Pessoas com mpox são infecciosas até que todas as lesões formem crostas e caiam, revelando nova pele. A transmissão pode ocorrer enquanto as lesões nos olhos, boca, garganta, vagina e ânus não cicatrizarem, o que geralmente leva de duas a quatro semanas”, explica Vanessa Lentini.





A mpox pode ser transmitida pelo beijo. A transmissão ocorre por meio do contato físico próximo e direto com uma pessoa infectada. No caso do beijo, existem dois mecanismos principais que explicam o contágio. O c ontato com lesões na boca ou ao redor dela: O vírus está presente em alta concentração nas erupções cutâneas, bolhas e feridas causadas pela doença. Muitas vezes, essas lesões surgem dentro da boca, na língua, na garganta ou nos lábios (nem sempre visíveis a olho nu). Ao beijar, ocorre o contato direto da mucosa com o vírus.



E através de trocas de secreções respiratórias e saliva: a doença também é transmitida por gotículas respiratórias (saliva e secreções da garganta) durante o contato face a face prolongado. Como o beijo envolve a troca direta de saliva e proximidade extrema, facilita a passagem do vírus de uma mucosa para outra.





O vírus pode persistir por algum tempo em roupas, roupas de cama, toalhas, objetos e superfícies tocadas por uma pessoa infectada. Outra pessoa pode se infectar ao tocar nesses itens contaminados, especialmente se houver cortes na pele ou se tocar olhos, nariz, boca ou outras membranas mucosas sem lavar as mãos. “A transmissão também pode ocorrer pelo contato com animais infectados, incluindo macacos e roedores terrestres. Esse contato pode se dar através de mordidas, arranhões ou durante a caça e preparo de alimentos, e o vírus pode ser contraído ao ingerir carne malcozida de animais infectados”, diz a infectologista Michelle Zicker, São Cristóvão Saúde.





Qualquer pessoa que tenha contato físico próximo com alguém com sintomas de mpox ou com um animal infectado está em risco de infecção. Pessoas vacinadas contra a varíola humana podem ter alguma proteção contra a Mpox. “No entanto, é improvável que jovens tenham sido vacinados, já que a vacinação foi interrompida após a erradicação da varíola humana em 1980. Mesmo vacinados devem adotar medidas de proteção”, orienta Vanessa Lentini.





Para reduzir o risco de infecção limitando o contato com pessoas sob suspeita de Mpox ou diagnosticadas com a doença:





Use máscara, especialmente se a pessoa infectada tiver lesões na boca ou estiver tossindo;





Evite contato pele a pele e use luvas descartáveis se precisar tocar as lesões;





Use máscara ao manusear vestimentas ou roupas de cama da pessoa doente;





Lave regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, especialmente após contato com uma pessoa infectada;





Roupas, lençóis, toalhas, talheres e pratos dos infectados devem ser lavados com água morna e detergente;





Limpe e desinfete superfícies contaminadas e descarte resíduos de forma adequada.