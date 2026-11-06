Sachsida vê “ato de muita coragem” em fuga de Flávio Bolsonaro

Ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro, o advogado e economista Adolfo Sachsida chegou a ter o nome ventilado para comandar a Fazenda em uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro (PL). Ele atuou na campanha presidencial do filho de Jair, mas, após a derrota, viu o aliado ir embora do Brasil.





Na quinta-feira (5), Sachsida foi homenageado em Vitória no Fórum Liberdade e Democracia, do Instituto Líderes do Amanhã. Pediu aplausos para Jair Bolsonaro e foi atendido pela maioria da plateia.





Na saída do evento, o ex-ministro foi questionado pela coluna a respeito da fuga de Flávio para os Estados Unidos e respondeu brevemente: “Avalio como um ato de muita coragem dele”.





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Sachsida, obviamente, permaneceu no Brasil e agora faz coro ao que diz o então candidato à Presidência da República.