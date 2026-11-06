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Letícia Gonçalves

Sachsida vê “ato de muita coragem” em fuga de Flávio Bolsonaro

Economista que atuou na campanha do candidato do PL foi homenageado em evento de empresários em Vitória

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:12

Públicado em 

06 nov 2026 às 15:12
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Adolfo Sachsida no Fórum Liberdade e Democracia, em Vitória
Adolfo Sachsida no Fórum Liberdade e Democracia, em Vitória Cloves Louzada/Divulgação

Ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro, o advogado e economista Adolfo Sachsida chegou a ter o nome ventilado para comandar a Fazenda em uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro (PL). Ele atuou na campanha presidencial do filho de Jair, mas, após a derrota, viu o aliado ir embora do Brasil.


Na quinta-feira (5), Sachsida foi homenageado em Vitória no Fórum Liberdade e Democracia, do Instituto Líderes do Amanhã. Pediu aplausos para Jair Bolsonaro e foi atendido pela maioria da plateia.


Na saída do evento, o ex-ministro foi questionado pela coluna a respeito da fuga de Flávio para os Estados Unidos e respondeu brevemente: “Avalio como um ato de muita coragem dele”.


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Sachsida, obviamente, permaneceu no Brasil e agora faz coro ao que diz o então candidato à Presidência da República.


“Alguém acha normal ter uma ordem sete minutos após o final da eleição?”, provocou o ex-ministro, em referência à determinação do Supremo Tribunal Federal para apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro.

“O senador tomou a decisão que ele achava correta para ele e sua família e eu me atenho a isso”, completou Sachsida.

No discurso após receber o “Prêmio Liberdade”, o ex-ministro criticou a política econômica do governo Lula (PT) e defendeu a cassação da chapa presidencial.

Flávio Bolsonaro recebeu 59.826.041 votos no segundo turno, o que, em tese, lhe daria capital político para liderar a oposição.

O senador do Rio de Janeiro, porém, é investigado por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

As ligações do político com o banqueiro Daniel Vorcaro e, principalmente, com o advogado Willer Tomaz, poderiam pesar sobre Flávio.

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Em entrevista ao New York Times, o senador afirmou: "Já sei que o desfecho final será minha prisão".


Ele nega ter cometido os crimes dos quais é suspeito, mas admite ter pedido dinheiro a Vorcaro para, supostamente, financiar o filme “Dark Horse”. 


Flávio também confirma manter amizade com Willer Tomaz, investigado por lavagem de dinheiro com bets.


Lula venceu o candidato do PL com 51,79% dos votos, contra 48,21%.


No Espírito Santo, o desempenho do petista melhorou em relação ao primeiro turno e em comparação com o resultado obtido no segundo turno de 2022, mas se dependesse apenas dos eleitores do estado, Flávio teria sido o eleito em 2026.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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