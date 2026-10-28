PSOL cumpriu cláusula de barreira no país graças ao ES e a um arredondamento





O PSOL alcançou a cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira, e graças a isso vai continuar a ter acesso aos fundos partidário e eleitoral e tempo de exibição no horário eleitoral.





Os partidos que não atingem a cláusula correm o risco de definhar.





O resultado, em 2026, somente foi possível devido ao desempenho da sigla no Espírito Santo e ao arredondamento do percentual de votos obtidos pelo partido na disputa pela Câmara dos Deputados no estado.





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Para cumprir a regra, a legislação eleitoral exige que as siglas obtenham ao menos 2,5% dos votos válidos nacionais para a Câmara dos Deputados e garantam o percentual mínimo de 1,5% dos votos em ao menos nove unidades da federação.





Ou então têm que eleger ao menos 13 deputados federais, em pelo menos nove UFs.





O PSOL elegeu 14 deputados federais em todo o Brasil, distribuídos por 6 estados e o Distrito Federal — ou seja, sete unidades da federação.





O partido está federado com a Rede, que reelegeu André Janones em Minas Gerais, mas ainda assim a federação tem 15 deputados federais eleitos em sete unidades.





Tornou-se fundamental, portanto, ter os 2,5% dos votos nacionais e o 1,5% dos votos válidos em ao menos nove estados.





No geral, a federação PSOL/Rede obteve 4,89% dos votos válidos nacionais na disputa por vagas na Câmara dos Deputados, quase o dobro da exigência, portanto.





Mas aquele 1,5% …





A meta foi batida, de pronto, nos seguintes locais: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Pará.





No Espírito Santo, o percentual foi de 1,4912%.





A federação PSOL/Rede poderia ter sofrido um duro revés por causa de uma filigrana matemática.