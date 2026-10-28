Submetralhadora é encontrada dentro de máquina de lavar em Vila Velha

Uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, foi encontrada escondida dentro de uma máquina de lavar no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (28). A arma foi localizada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Um jovem de 18 anos foi detido.





Além da submetralhadora, os policiais apreenderam 15 munições. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou ter adquirido a arma para proteger a própria vida e a de familiares, após receber ameaças de pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Ibes, na região conhecida como Favelinha, também em Vila Velha.





O jovem foi encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.