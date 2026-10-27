Botijão de gás explode e deixa mulher de 32 anos gravemente ferida no ES

Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um botijão de gás de cozinha em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (27).





Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida de helicóptero por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Ela foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, unidade que é referência no Espírito Santo no tratamento de queimados.





Familiares contaram à reportagem que a mulher é dona de uma lanchonete montada em um trailer no Centro da cidade. O acidente aconteceu por volta das 8h30, quando ela começava a trabalhar.