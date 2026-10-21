Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Guaçuí

Um homem identificado como Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 11h, quando um suspeito entrou no estabelecimento e atirou contra a vítima.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe constatou a morte de Pablo no local. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito fugiu após o crime. Policiais realizam buscas para localizá-lo.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha registros policiais anteriores por homicídio, roubo e lesão corporal.





Até a publicação desta matéria, a ocorrência seguia em andamento. A motivação do crime não foi informada.