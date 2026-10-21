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Polícia

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Guaçuí

Publicado em

21 out 2026 às 15:26
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Homicido e registrado em barbearia 
 Crédito: Redes Sociais 

Um homem identificado como Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 11h, quando um suspeito entrou no estabelecimento e atirou contra a vítima. 


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe constatou a morte de Pablo no local. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito fugiu após o crime. Policiais realizam buscas para localizá-lo.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha registros policiais anteriores por homicídio, roubo e lesão corporal.


Até a publicação desta matéria, a ocorrência seguia em andamento. A motivação do crime não foi informada.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Em Vitória

Ossada humana é encontrada em área de mata em Vitória

Publicado em 21/10/2026 às 14:40

Uma ossada foi encontrada em uma área de mata no Morro do Romão, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21).  Segundo a Polícia Civil, junto aos restos mortais foram localizados um chinelo, uma camiseta e um short.


Há a suspeita inicial de que a ossada seja de uma mulher, mas a confirmação do sexo e da identidade dependerá de exames periciais da Polícia Científica.


Os materiais foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória. 

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Governador Lindenberg

Mulher morre em acidente entre carro e van na ES 080 e motorista é preso

Publicado em 21/10/2026 às 13:36
Segundo a polícia, o condutor do Corolla apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora
Testemunhas relataram à PM que o jovem de 19 anos, que dirigia o Corolla, que teria invadido a contramão Crédito: Leitor | AG

Uma mulher morreu e o motorista de um Toyota Corolla, de 19 anos, foi preso após uma colisão com uma van na rodovia ES 080, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima era passageira do Corolla. Os dois motoristas e outra passageira ficaram feridos.


De acordo com informações preliminares da PM, o Corolla teria rodado na pista, invadido a contramão e atingido a van, que seguia no sentido contrário. Testemunhas relataram aos policiais que o carro estaria em alta velocidade e teria feito ultrapassagens perigosas em locais proibidos.


O jovem que dirigia o Corolla apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e afirmou aos policiais que havia consumido bebida alcoólica. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado à delegacia após receber atendimento médico. O condutor da van fez o teste, cujo resultado foi negativo para o consumo de álcool.


Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes relacionadas à ausência de habilitação e à influência de álcool ou outra substância psicoativa, além de duas ocorrências de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 101 em Sooretama

Publicado em 21/10/2026 às 13:01
Acidente aconteceu nesta quarta-feira (21)
Vitor Recla

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou duas pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21). 


De acordo com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, as vítimas que se feriram estavam nos caminhões. A dinâmica do acidente não foi divulgada.


Os feridos foram socorridos pela equipe da Ecovias Capixaba e encaminhados para um hospital de Linhares. A reportagem tenta obter mais informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Acidente aconteceu nesta quarta-feira (21)
Vitor Recla
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Suspeito morre em confronto com a PM e outro foge em Nova Venécia

Publicado em 21/10/2026 às 12:19

Um suspeito morreu em um confronto com policiais militares durante a madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Padre Giane, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Um segundo suspeito fugiu e não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.


Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local após receberem informações de que dois suspeitos estariam atirando em via pública. Durante a ação, houve confronto. As identidades e as idades dos envolvidos não foram informadas. Com o suspeito morto, os policiais apreenderam um revólver, munições, R$ 1,9 mil em dinheiro e drogas.


Em nota,  a Polícia Civil informou que a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado foi encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde o caso segue sob investigação.


A arma e as munições serão encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES). As drogas serão enviadas ao Laboratório de Química Forense para análise e incineração.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vitória

Canal de Camburi terá nova etapa inaugurada no sábado (24)

Publicado em 21/10/2026 às 11:54
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Trecho à esquerda da imagem será entregue neste sábado (24) Fernando Madeira

A segunda etapa das obras do Canal de Camburi será inaugurada neste sábado (24). A obra conecta os bairros de Pontal de Camburi e Jardim da Penha, por meio de uma passarela de pedestres, com cerca de um quilômetro de extensão. Além do deque compartilhado, o espaço conta com atracadouros para embarcações, bancos, jardineiras e iluminação em LED.

O novo espaço poderá ser acessado pela Rua Alberto Bela Rosa e pela Avenida Saturnino Rangel. Com a inauguração da segunda etapa das obras, o trecho irá totalizar 3,3 quilômetros de extensão. Em julho, a entrega da primeira etapa contemplou os bairros da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. O investimento total está estimado em R$ 350 milhões.


O evento de inauguração está previsto para o sábado (24), às 16h30, no final da Rua Alberto Bela Rosa. A abertura do espaço irá contar com o show da Banda da Guarda.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Trânsito

Vitória e Vila Velha suspendem ruas de lazer por conta do 2º turno no domingo

Publicado em 21/10/2026 às 10:22
Avenida José Júlio de Sozua voltará a receber Rua de Lazer na próxima semana
 Reprodução: Prefeitura de Vila Velha

Além de Vitória, conforme divulgado na terça-feira (20), Vila Velha também anunciou a suspensão da Rua de Lazer na orla de Itaparica no próximo domingo (25). A medida foi tomada por conta do segundo turno das Eleições 2026, já que o fluxo será mantido para priorizar a logística dos eleitores.


Ao todo, 347.987 eleitores estão aptos para votar no município, sendo o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Portanto, a medida busca facilitar a mobilidade da população e será retomada na semana posterior.

Vitória também não terá Rua de Lazer

A mesma medida também foi adotada do outro lado da Terceira Ponte. Na Capital, o fluxo será mantido normalmente em quatro bairros. A orla de Camburi, na Avenida Dante Michelini, terá como prioridade o tráfego de veículos. Sendo assim, os bairros de Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi não terão bloqueios. 


O mesmo acontece no Centro, ao longo da Avenida Beira-Mar, que também não terá liberação para práticas de esporte e lazer. O município de Vitória é o quarto maior colégio eleitoral do Estado, com 266 mil eleitores, e também mantém a mesma medida adotada no primeiro turno.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.
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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Muro de contenção

"Paredão" de Cobi, em Vila Velha, será inaugurado nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21/10/2026 às 07:54
Mure de contenção em Cobi de Baixo, em Vila Velha, será inaugurado nesta quarta Divulgação/Vila Velha

Um muro de contenção, uma espécie de "paredão" gigante, será inaugurado nesta quarta-feira (21) em Cobi de Baixo, Vila Velha. A obra, uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, teve investimento de R$ 759,7 mil.


Segundo a prefeitura de Vila Velha, o muro fica em um trecho com acentuado desnível entre duas vias, próximo à Unidade Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Umefti) José Elias de Queiro, e foi construído para estabilizar o terreno, reduzir o risco de deslizamentos e proteger a rua e as residências localizadas na parte mais baixa da encosta, principalmente durante os períodos de chuva intensa.


A cerimônia de inauguração está prevista para as 16h30.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na Beira-Mar

Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória

Publicado em 21/10/2026 às 07:28
Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória
Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória Oliveira Alves

Motoristas e pedestres enfrentaram problemas para passar por um cruzamento na região da Avenida Beira-Mar, próximo ao prédio do INSS, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). Os semáforos estavam piscando em amarelo.


Até as 7h, não havia agentes da Guarda Municipal no local para orientar a circulação de veículos e a travessia de pedestres. Procurada pela TV Gazeta, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital informou que a Guarda estava a caminho. Por volta das 7h15, um agente chegou e começou a organizar o trânsito.

Equipe de manutenção semafórica foi ao local
Equipe de manutenção semafórica foi ao local Oliveira Alves

Uma equipe de manutenção semafórica também chegou ao local para verificar o problema. Às 7h36, os semáforos voltaram a funcionar e a Guarda deixou o local.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fizeram a quina

Apostas de Colatina e Santa Maria de Jetibá quase levam prêmio acumulado da Mega

Publicado em 21/10/2026 às 06:22

Duas apostas feitas no ES quase levaram o prêmio milionário acumulado da Mega-Sena. Um bolão com 30 cotas, de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, apostou sete dezenas, acertou a quina e vai receber R$ 76.591,20. Já uma aposta, via internet, de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, fez um cartão simples, com seis dezenas, e vai receber R$ 38.295,72 por ter feito a quina. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (20). 


O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40.


O próximo concurso acontece na quinta-feira (22). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


Mega Semana


​Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.


Com informações da Agência Brasil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares

Publicado em 20/10/2026 às 17:32
Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares
Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares Douglas Abreu
Um ciclista de 59 morreu em um acidente com uma caminhonete no bairro Colina, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, apurou que a vítima foi identificada como Joceli Pinto Bolsoni, de 59 anos. Ele trabalhava como pescador. 

Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete relatou que trafegava pela Avenida Barra de São Francisco quando o ciclista teria saído de uma rua lateral, atravessado a via e atingido a lateral do veículo.


O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

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