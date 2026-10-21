Corpos de dois homens são encontrados em rios de Piúma e Cachoeiro

Os corpos de dois homens foram encontrados em rios no Sul do Espírito Santo. O primeiro caso foi registrado na segunda-feira (19), no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim. O segundo ocorreu na terça-feira (20), no Rio Iconha, em Piúma. As causas das mortes são investigadas.
Em Piúma, o Corpo de Bombeiros utilizou uma embarcação para retirar o corpo da água e levá-lo até a margem, onde ficou aos cuidados da Polícia Científica. Segundo a Polícia Civil, os dois casos foram registrados como encontro de cadáver e seguem sob investigação.
Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para identificação e realização de exames. O prazo para conclusão dos laudos periciais é de dez dias, podendo ser prorrogado pelos peritos.