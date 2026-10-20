Fios soltos nas ruas causam acidentes e preocupam moradores de Cachoeiro

Fios soltos e pendurados a poucos metros do chão têm preocupado moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e colocado em risco motoristas e pedestres. No dia 5 de outubro, o eletricista Marcos Henrique Gomes sofreu uma fratura no joelho após cair de moto ao ser atingido por cabos que estavam baixos, no bairro Gilson Carone.





Em entrevista ao repórter Mateus Passos, da TV Gazeta, Marcos contou que não conseguiu perceber a fiação a tempo de evitar o acidente. Ele tentou desviar de alguns cabos, mas acabou atingido por outros.





“Eu tentei desviar de alguns, só que outros pegaram na moto, e o outro pegou no meu peito, subindo para o pescoço. Nessa situação, fiquei com medo de pegar no pescoço, me desequilibrei e caí com a moto, que caiu em cima do meu joelho”, relatou. O eletricista afirmou que trafegava em baixa velocidade.