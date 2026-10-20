Polícia investiga abandono de gatos e filhote de cachorro em Cachoeiro

Dois gatos e uma cadela filhote de cachorro foram abandonados em dois bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (18). Os casos foram registrados em vídeo, e a Polícia Civil investiga as denúncias.





As imagens mostram um casal em uma motocicleta deixando dois gatos perto de uma quadra no bairro Nova Brasília. No mesmo dia, outro morador aparece abandonando uma cadela na calçada do bairro Otto Marins, vizinho ao primeiro.





Segundo Aline Barbieri, gerente de Proteção e Bem-Estar Animal do município, situações como essas têm sido registradas com frequência. Ela afirma que o abandono costuma aumentar no fim do ano, quando algumas pessoas deixam os animais para viajar, além de ocorrer com cães e gatos idosos ou doentes.





“Resgato animais desde 2015. Hoje, o município precisaria ter uma castração permanente, para ter um controle populacional desses animais para não procriar”, avaliou Aline, que defende a ampliação das ações de castração para reduzir a reprodução nas ruas e o abandono.