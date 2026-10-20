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Crime

Polícia investiga abandono de gatos e filhote de cachorro em Cachoeiro

Animais foram deixados em dois bairros da cidade no domingo (18); casos foram registrados em vídeo, e filhote debilitada foi internada em clínica veterinária

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 11:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 out 2026 às 11:08

Dois gatos e uma cadela filhote de cachorro foram abandonados em dois bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (18). Os casos foram registrados em vídeo, e a Polícia Civil investiga as denúncias. 


As imagens mostram um casal em uma motocicleta deixando dois gatos perto de uma quadra no bairro Nova Brasília. No mesmo dia, outro morador aparece abandonando uma cadela na calçada do bairro Otto Marins, vizinho ao primeiro.


Segundo Aline Barbieri, gerente de Proteção e Bem-Estar Animal do município, situações como essas têm sido registradas com frequência. Ela afirma que o abandono costuma aumentar no fim do ano, quando algumas pessoas deixam os animais para viajar, além de ocorrer com cães e gatos idosos ou doentes.


“Resgato animais desde 2015. Hoje, o município precisaria ter uma castração permanente, para ter um controle populacional desses animais para não procriar”, avaliou Aline, que defende a ampliação das ações de castração para reduzir a reprodução nas ruas e o abandono.

Gerente de Proteção e Bem Estar Animal do município, Aline Barbieri
Gerente de Proteção e Bem Estar Animal do município, Aline Barbieri Luian Valadão

A moradora que registrou o abandono dos gatos acolheu os animais temporariamente, enquanto busca adoção responsável. Já a cadela, que aparentava estar doente e debilitada, foi encaminhada para uma clínica veterinária, onde permanece internada, segundo Aline.

Como denunciar

O abandono de animais é crime de maus-tratos. Para cães e gatos, a legislação prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. A pena pode aumentar caso ocorra a morte do animal.


Denúncias podem ser feitas à Polícia Civil, com informações que ajudem a identificar o responsável, como fotos, vídeos, localização e outros registros. No Espírito Santo, também é possível denunciar anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.


*Com informações da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul

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