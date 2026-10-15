Idoso de 74 anos é preso por furto de energia em Rio Novo do Sul

Um homem de 74 anos foi preso em flagrante por furto de energia elétrica em um imóvel no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13). O local abriga lojas comerciais, duas residências e uma quitinete.





Segundo a Polícia Civil, a irregularidade foi identificada durante uma fiscalização realizada após uma denúncia, com participação de equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Científica e de técnicos da EDP, distribuidora de energia.





Durante a perícia, foram encontradas ligações irregulares antes dos medidores, que desviavam energia para unidades residenciais no andar superior e nos fundos do imóvel. Com isso, o consumo de duas unidades não era registrado corretamente.





A EDP elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção referentes às irregularidades. O proprietário foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por furto qualificado de energia elétrica e encaminhado ao sistema prisional.