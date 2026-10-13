ES recebe novos alertas de tempestade para quarta (14) e quinta (15)

O Espírito Santo tem previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade para quarta-feira (14), com avisos que se estendem até quinta-feira (15).
Na quarta-feira, 13 municípios estão sob alerta laranja, que indica perigo. O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Nessas localidades, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Outros 44 municípios estão sob alerta amarelo, de perigo potencial, na quarta-feira. A previsão é de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Na quinta-feira, o alerta amarelo abrange 59 municípios e é válido até as 23h59. Para as áreas sob esse aviso, o Inmet aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatin
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória