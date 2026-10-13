ES recebe novos alertas de tempestade para quarta (14) e quinta (15)

O Espírito Santo tem previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade para quarta-feira (14), com avisos que se estendem até quinta-feira (15).





Na quarta-feira, 13 municípios estão sob alerta laranja, que indica perigo. O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.





Nessas localidades, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.





Outros 44 municípios estão sob alerta amarelo, de perigo potencial, na quarta-feira. A previsão é de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.





Na quinta-feira, o alerta amarelo abrange 59 municípios e é válido até as 23h59. Para as áreas sob esse aviso, o Inmet aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.