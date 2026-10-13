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ES recebe novos alertas de tempestade para quarta (14) e quinta (15)

Aviso laranja abrange 13 municípios na quarta, com ventos de até 100 km/h; alerta amarelo alcança 59 cidades na quinta

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 20:45

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 out 2026 às 20:45
Alerta de tempestade em todo o Espírito Santo
Alerta de tempestade em todo o Espírito Santo Reprodução | Inmet

O Espírito Santo tem previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade para quarta-feira (14), com avisos que se estendem até quinta-feira (15).


Na quarta-feira, 13 municípios estão sob alerta laranja, que indica perigo. O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.


Nessas localidades, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.


Outros 44 municípios estão sob alerta amarelo, de perigo potencial, na quarta-feira. A previsão é de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.


Na quinta-feira, o alerta amarelo abrange 59 municípios e é válido até as 23h59. Para as áreas sob esse aviso, o Inmet aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Confira os municípios afetados pelo alerta laranja:
  • Alegre
  • Apiacá
  •  Atílio Vivacqua
  •  Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  •  Guaçuí
  •  Itapemirim
  •  Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  •  Mimoso do Sul
  •  Muqui
  •  Presidente Kennedy
  •  São José do Calçado
Municípios afetados pelo alerta amarelo na quarta (14):
  • Afonso Cláudio
  •  Alegre
  • Alfredo Chaves
  •  Anchieta
  •  Apiacá
  •  Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  •  Brejetuba
  •  Cachoeiro de Itapemirim
  •  Cariacica
  •  Castelo
  • Conceição do Castelo
  •  Divino de São Lourenço
  •  Domingos Martins
  •  Dores do Rio Preto
  •  Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  •  Ibitirama
  •  Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Itarana
  •  Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  •  Laranja da Terra
  •  Marataízes
  •  Marechal Floriano
  •  Mimoso do Sul
  •  Muniz Freire
  •  Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  •  Rio Novo do Sul
  •  Santa Leopoldina
  •  Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  •  São José do Calçado
  •  Serra
  •  Vargem Alta
  •  Venda Nova do Imigrante
  •  Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Municípios afetados pelo alerta amarelo na quinta (15):

  • Afonso Cláudio
  •  Alegre
  • Alfredo Chaves
  •  Alto Rio Novo
  •  Anchieta
  •  Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  •  Bom Jesus do Norte
  •  Brejetuba
  •  Cachoeiro de Itapemirim
  •  Cariacica
  •  Castelo
  •  Colatin
  • Conceição do Castelo
  •  Divino de São Lourenço
  •  Domingos Martins
  •  Dores do Rio Preto
  •  Fundão
  • Governador Lindenberg
  •  Guaçuí
  • Guarapari
  •  Ibatiba
  •  Ibiraçu
  •  Ibitirama
  •  Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  •  Itapemirim
  •  Itarana
  •  Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  •  João Neiva
  •  Laranja da Terra
  •  Linhares
  •  Mantenópolis
  •  Marataízes
  • Marechal Floriano
  •  Marilândia
  •  Mimoso do Sul
  •  Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  •  Rio Novo do Sul
  •  Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  •  Santa Teresa
  •  São Domingos do Norte
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  •  Vila Velha
  • Vitória

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