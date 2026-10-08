Primavera no ES deve ser 3 graus mais quente, com pouca chuva e risco de falta d'água

Os municípios mais ao Norte do Espírito Santo podem sofrer com calor, seca e risco de desabastecimento nos próximos meses. As previsões indicam menos chuva, aumento de temperatura em até quatro graus e redução nos volumes de água nos rios.





A primavera de 2026 será uma das mais quentes, registrando três graus acima da média máxima, podendo chegar a quatro graus, já que a previsão é que o calor se intensifique a partir de novembro, com redução de chuvas e períodos maiores de seca no Espírito Santo, principalmente nos municípios mais ao Norte do estado.