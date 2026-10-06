Saiba quem são os suplentes de Casagrande e Evair, senadores eleitos do ES

As duas vagas de senador pelo Espírito Santo nas Eleições 2026 foram ocupadas pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) e pelo deputado federal Evair de Melo (Republicanos), eleitos no último domingo (4). Os dois terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.
Com Casagrande e Evair, também foram eleitos dois suplentes para cada um. Eles podem assumir uma cadeira na Casa caso o titular se afaste temporária ou definitivamente durante os oito anos de mandato.
Em caso de vacância ou licença, a convocação segue a ordem registrada na chapa: primeiro o primeiro suplente e, quando necessário, o segundo.
Mas quem são os suplentes dos senadores eleitos? Com Renato Casagrande, foram eleitos Marcelo Coelho (PP), como primeiro suplente, e o pastor Marcelo Ferreira (PDT), como segundo suplente. Já os eleitos com Evair são Dant Nicchio (PL), como primeiro suplente, e Luiz Emanuel (Republicanos), na vaga de segundo suplente.
Produtor rural, Marcelo Coelho tem 55 anos e uma relação de longa data com Casagrande, de quem já foi líder do governo na Assembleia Legislativa na primeira vez que o socialista ocupou o Palácio Anchieta.
Na trajetória política, além de parlamentar, vice e prefeito de Aracruz, foi presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ocupou secretarias de Estado – Agricultura e Esportes. Coelho está hoje filiado ao PP, mas já passou por outros partidos, como PSDB e PDT.
Já Marcelo Ferreira tem 57 anos, é presidente da Associação de Pastores da Serra e, já foi candidato a vereador na Serra em 2012. Tem forte atuação no município por sua liderança religiosa. Marcelo Ferreira é formado em Teologia e foi uma indicação do PDT, aliado de primeira hora de Casagrande.
Primeiro suplente de Evair, Dant Nicchio é natural de Vitória, tem 40 anos e é empresário. Disputou sua primeira eleição. É graduado em Relações Internacionais e tem MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). É gestor de hotelaria em Colatina e Aracruz. Foi presidente do Instituto Líderes do Futuro entre 2018 a 2020 e atualmente, está como diretor conselheiro da Associação Empresarial de Colatina e região (Assedic) e diretor da Associação Movimento Empresarial de Aracruz e região (Amear).
O vereador de Vitória Luiz Emanuel é o segundo suplente de Evair. Aos 64 anos, é filiado ao Republicanos. Também foi secretário de Meio Ambiente em Vitória entre 2015 e 2019. Nas eleições de 2024, foi reeleito para o terceiro mandato de vereador. Nascido em Afonso Cláudio (ES) em 30 de dezembro de 1961, ele também é professor de Matemática formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
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