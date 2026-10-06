Saiba quem são os suplentes de Casagrande e Evair, senadores eleitos do ES

As duas vagas de senador pelo Espírito Santo nas Eleições 2026 foram ocupadas pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB) e pelo deputado federal Evair de Melo (Republicanos), eleitos no último domingo (4). Os dois terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.





Com Casagrande e Evair, também foram eleitos dois suplentes para cada um. Eles podem assumir uma cadeira na Casa caso o titular se afaste temporária ou definitivamente durante os oito anos de mandato.





Em caso de vacância ou licença, a convocação segue a ordem registrada na chapa: primeiro o primeiro suplente e, quando necessário, o segundo.





Mas quem são os suplentes dos senadores eleitos? Com Renato Casagrande, foram eleitos Marcelo Coelho (PP), como primeiro suplente, e o pastor Marcelo Ferreira (PDT), como segundo suplente. Já os eleitos com Evair são Dant Nicchio (PL), como primeiro suplente, e Luiz Emanuel (Republicanos), na vaga de segundo suplente.