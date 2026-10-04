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Eleições 2026

Evair de Melo é eleito senador pelo ES

Com 96% das urnas apuradas no Espírito Santo, deputado federal ficou com uma das duas vagas ao Senado

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 19:28

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

04 out 2026 às 19:28
Evair de Melo (Republicanos) é eleito senador pelo Espírito Santo.
Evair de Melo (Republicanos) é eleito senador pelo Espírito Santo. Arte A Gazeta

O deputado federal Evair de Melo (Republicanos), de 54 anos, foi eleito senador pelo Espírito Santo. Com 96,58% das urnas apuradas, o administrador teve 951.147 votos, o que corresponde a 24,53% dos votos válidos. 


Pesquisa Quaest divulgada na véspera da eleição mostrou que Evair estava com 18% na disputa ao Senado, empatado com Maguinha Malta (18%), ambos atrás de Renato Casagrande (31%). 


O ex-governador do Espírito Santo também com a outra cadeira do Estado no Senado, com 954.247 votos - 24,61% dos votos válidos. A disputa entre os dois foi bem acirrada desde a abertura das urnas, ficando praticamente empatados até o encerramento da apuração.


Em terceiro ficou Maguinha Malta (PL), com 734.361 votos (18,94%). Em seguida, aparecem Fabiano Contarato (PT), 498.808 votos (12,86%); Rose de Freitas (MDB), 157.029 votos (4,05%); Callegari (DC), 48.799 votos (1,26%); Professor Fabian (Psol), 41.172 votos (1,06%); Leonardo Monjardim (Novo), 24.840 votos (0,64%%) e Rodney Miranda (PRTB), 15.051 votos (0,39%).  


Evair e Casagrande vão representar o Espírito Santo até 2034 ao lado do atual senador Magno Malta (PL), que assumiu a vaga em 2022 e tem mandato até 2030.

Perfil

Evair de Melo é administrador e acumula três mandatos de deputado federal. De 2000 a 2008, foi secretário de Agricultura e de Meio Ambiente de Venda Nova do Imigrante (ES) Entre 2009 e 2014, presidiu o Incaper – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.  

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