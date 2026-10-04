Evair de Melo é eleito senador pelo ES

O deputado federal Evair de Melo (Republicanos), de 54 anos, foi eleito senador pelo Espírito Santo. Com 96,58% das urnas apuradas, o administrador teve 951.147 votos, o que corresponde a 24,53% dos votos válidos.





Pesquisa Quaest divulgada na véspera da eleição mostrou que Evair estava com 18% na disputa ao Senado, empatado com Maguinha Malta (18%), ambos atrás de Renato Casagrande (31%).





O ex-governador do Espírito Santo também com a outra cadeira do Estado no Senado, com 954.247 votos - 24,61% dos votos válidos. A disputa entre os dois foi bem acirrada desde a abertura das urnas, ficando praticamente empatados até o encerramento da apuração.





Em terceiro ficou Maguinha Malta (PL), com 734.361 votos (18,94%). Em seguida, aparecem Fabiano Contarato (PT), 498.808 votos (12,86%); Rose de Freitas (MDB), 157.029 votos (4,05%); Callegari (DC), 48.799 votos (1,26%); Professor Fabian (Psol), 41.172 votos (1,06%); Leonardo Monjardim (Novo), 24.840 votos (0,64%%) e Rodney Miranda (PRTB), 15.051 votos (0,39%).





Evair e Casagrande vão representar o Espírito Santo até 2034 ao lado do atual senador Magno Malta (PL), que assumiu a vaga em 2022 e tem mandato até 2030.