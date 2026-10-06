Fim da escala 6x1 vai prejudicar a economia? Exemplos de países europeus e do próprio Brasil indicam que não

"É possível ver um aumento ainda maior da rotatividade, uma vez que os empresários devem trocar a mão de obra mais cara pela mais barata; um aumento do desemprego, com o fechamento de vagas onde for possível automatizar; e uma possível piora em determinados serviços, como o sistema público de transporte, onde já faltam motoristas — com o horário reduzido, haverá menos oferta de transporte para a população", afirma.