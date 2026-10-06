Gasto das campanhas para o governo do ES vai de quase zero a R$ 6,43 por eleitor

Por mais que você não tenha recebido nenhum incentivo financeiro para ir às urnas no último dia 4 e escolher um candidato para ocupar o cargo de governador do Espírito Santo pelos próximos quatro anos, o seu voto custou algum dinheiro para o candidato escolhido na hora da votação.





Isso porque, para realizar uma campanha eleitoral, é necessário contratar diversos serviços, como marketing digital, impulsionamento nas redes sociais, fabricação de santinhos, elaboração de jingles, transporte, seguranças e advogados. Tudo isso para conquistar o maior número de eleitores e vencer a disputa.





Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), que conseguiram votos suficientes para levar a disputa ao segundo turno, por exemplo, gastaram menos de R$ 5 por voto. Já Helder Salomão (PT) investiu R$ 6,43 por voto recebido, mas terminou em terceiro lugar na disputa.





Ou seja, ao dividir o valor gasto (em despesas contratadas) por um candidato para conquistar o eleitor pelo total de votos que ele recebeu, de fato, no primeiro turno das Eleições 2026, é possível descobrir quanto cada um deles custou. A Gazeta fez esse cálculo com base na declaração de gastos parcial apresentada pelos cinco concorrentes ao Palácio Anchieta até o dia 6 de outubro.





Breno Barcelos (Missão), Helder, Pazolini, Rafael Demuner (UP) e Ricardo disponibilizaram os dados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo final para a prestação de contas referente ao 1º turno é 3 de novembro.





Já os dois concorrentes que seguem na eleição, que será decidida em 25 de outubro, terão de 26 de outubro a 14 de novembro para apresentar os dados finais à Justiça Eleitoral.