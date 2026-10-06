Feirão do emprego em Linhares terá mais de 1.000 vagas no dia 21 de outubro

Quem busca uma oportunidade de trabalho com carteira assinada pode aproveitar as mais de 1.000 vagas oferecidas no Feirão do Emprego, que será realizado em Linhares no dia 21 de outubro.
A ação é promovida pela Faculdade Anhanguera, em parceria com a Prefeitura de Linhares. O atendimento acontecerá das 10h às 20h, no pátio da instituição de ensino.
Entre as empresas e entidades participantes estão Brametal, Brinox, Cacau Show, Cacique, CDL, Itatiaia, Lasa, OlamOfi, Procon, Kifrango, Sicoob, Sindimol, Sine Itinerante e WEG.
Os candidatos poderão conhecer os postos disponíveis, cadastrar-se nos bancos de talentos, entregar currículos, conversar diretamente com recrutadores das empresas e receber orientações de órgãos parceiros.
Para participar das seleções, é necessário levar documento de identificação com foto e cópias do currículo impresso e atualizado. A participação é inteiramente gratuita.
O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, destaca que a oferta de vagas amplia as chances de inserção dos moradores no mercado de trabalho local.
“A união entre o poder público, as empresas e a instituição de ensino fortalece o mercado e aproxima quem procura uma oportunidade de quem está contratando”, comentou.
O diretor da Faculdade Anhanguera de Linhares, Roberson Fonte, reforçou que a atuação conjunta entre a academia, o setor produtivo e a gestão pública é essencial para impulsionar o desenvolvimento regional.
“O evento aproxima os profissionais do mercado de trabalho e reúne, em um único ambiente, organizações com vagas abertas e serviços de utilidade pública para toda a população de Linhares”, afirmou.
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