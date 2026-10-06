Feirão do emprego em Linhares terá mais de 1.000 vagas no dia 21 de outubro

Quem busca uma oportunidade de trabalho com carteira assinada pode aproveitar as mais de 1.000 vagas oferecidas no Feirão do Emprego, que será realizado em Linhares no dia 21 de outubro.





A ação é promovida pela Faculdade Anhanguera, em parceria com a Prefeitura de Linhares. O atendimento acontecerá das 10h às 20h, no pátio da instituição de ensino.





Entre as empresas e entidades participantes estão Brametal, Brinox, Cacau Show, Cacique, CDL, Itatiaia, Lasa, OlamOfi, Procon, Kifrango, Sicoob, Sindimol, Sine Itinerante e WEG.