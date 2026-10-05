ES tem mais de 5.700 vagas de emprego nesta segunda-feira (5)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.708 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (5). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.034, sendo 327 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recepcionista, auxiliar administrativo, analista financeiro, assistente de compras, torneiro mecânico, garçom, conferente, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.012. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de motorista, artífice de manutenção, assistente de vendas, atendente de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de logística, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.282. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, armazenista, atendente do setor de frios e laticínios, borracheiro, camareiro de hotel pcd, cumim, copeiro de hospital, eletricista, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 300. Há oportunidades para analista de exportação e importação, auxiliar de cozinha, carpinteiro, churrasqueiro, motorista de caminhão, recepcionista atendente, recreador, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 863. Há oportunidades para atendente de telemarketing, auxiliar de manutenção predial, caixa de loja, embalador, expedidor de mercadorias, gesseiro, mecânico de automóvel, operador de empilhadeira elétrica, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE GUARAPARI
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h.
Vagas: 51. Há oportunidades para auxiliar técnico em mecânica, operador de torno CNC, polidor de pedra, cortador de mármore, costureira, atendente de hortifruti, ajudante de caminhão e depósito, empregada doméstica, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 13. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, montador de estruturas metálicas, operador de retroescavadeira, engenheiro de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 134. Há oportunidades para armador de ferros, auxiliar de linha de produção, balconista, bombeiro hidráulico, auxiliar operacional de logística, costureiro, operador de caixa, técnico analista de materiais, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 35. Há oportunidades para acompanhante de idosos, assistente de vendas, eletricista de instalações de veículos automotores, fisioterapeuta geral, motorista de caminhão, operador de câmaras frias, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 249. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de tratamento térmico, ajudante florestal, atendente, auxiliar administrativo pcd, auxiliar de produção, montador de andaime, operador de roçadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 171. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de depósito, auxiliar de logística, mecânico industrial, operador de depósito, serralheiro, trabalhador rural, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 213. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de caminhão, auxiliar de serviços gerais, assistente de RH, auxiliar meio oficial, ceramista, faxineira, instalador de esquadrias, motorista de ônibus, nutricionista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para ajudante de açougue, camareira de hotel, coletor de resinas, ajudante de pátio, operador de ponte rolante, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 6. Há oportunidades para atendente de consultório médico, comprador, consultor de vendas, motorista de caminhão guincho, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 277. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente de vendas, auxiliar de armazenamento, auxiliar de linha de produção, enfermeiro do trabalho, estoquista, líder bombeiro civil, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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