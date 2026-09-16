Casa & Vídeo abre novas oportunidades de emprego no ES

A Casa & Vídeo, marca que integra o Grupo CVLB, está com vagas de emprego abertas para sua unidade em Vila Velha. Os postos são para o cargo de operador de loja, destinado a profissionais com ensino fundamental completo.





Para ocupar a função, é desejável ter experiência anterior no varejo em cargos como atendente, caixa, repositor, vendedor, promotor, expositor ou operador de merchandising. A companhia busca contratados com perfil comunicativo, dinâmico, organizado, focado em resultados e que gostem de atuar com vendas e metas.





Entre os benefícios oferecidos pela companhia estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, vale-alimentação e/ou refeição, vale-transporte, auxílio-creche, remuneração variável, TotalPass, folga no aniversário, descontos nas lojas da rede, plano de carreira e parcerias educacionais para cursos e graduação.