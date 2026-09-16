Casa & Vídeo abre novas oportunidades de emprego no ES

A Casa & Vídeo, marca que integra o Grupo CVLB, está com vagas de emprego abertas para sua unidade em Vila Velha. Os postos são para o cargo de operador de loja, destinado a profissionais com ensino fundamental completo.
Para ocupar a função, é desejável ter experiência anterior no varejo em cargos como atendente, caixa, repositor, vendedor, promotor, expositor ou operador de merchandising. A companhia busca contratados com perfil comunicativo, dinâmico, organizado, focado em resultados e que gostem de atuar com vendas e metas.
Entre os benefícios oferecidos pela companhia estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, vale-alimentação e/ou refeição, vale-transporte, auxílio-creche, remuneração variável, TotalPass, folga no aniversário, descontos nas lojas da rede, plano de carreira e parcerias educacionais para cursos e graduação.
Os selecionados atuarão na unidade do Shopping Vila Velha, localizada na Avenida Luciano das Neves, 2.418.
Os interessados podem se candidatar diretamente na página de carreiras da empresa.
ou pelo telefone (21) 98232-1850.
Parágrafo.
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