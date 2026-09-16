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Vila Velha

Casa & Vídeo abre novas oportunidades de emprego no ES

Eempresa oferece pacote de benefícios; candidatos precisam ter o ensino fundamental completo

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 11:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2026 às 11:48
Oportunidade de trabalho na Casa & Vídeo
Oportunidade de trabalho na Casa & Vídeo Divulgação

A Casa & Vídeo, marca que integra o Grupo CVLB, está com vagas de emprego abertas para sua unidade em Vila Velha. Os postos são para o cargo de operador de loja, destinado a profissionais com ensino fundamental completo.


Para ocupar a função, é desejável ter experiência anterior no varejo em cargos como atendente, caixa, repositor, vendedor, promotor, expositor ou operador de merchandising. A companhia busca contratados com perfil comunicativo, dinâmico, organizado, focado em resultados e que gostem de atuar com vendas e metas.


Entre os benefícios oferecidos pela companhia estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, vale-alimentação e/ou refeição, vale-transporte, auxílio-creche, remuneração variável, TotalPass, folga no aniversário, descontos nas lojas da rede, plano de carreira e parcerias educacionais para cursos e graduação.

Os selecionados atuarão na unidade do Shopping Vila Velha, localizada na Avenida Luciano das Neves, 2.418.


Os interessados podem se candidatar diretamente na página de carreiras da empresa.

 ou pelo telefone (21) 98232-1850.

Parágrafo.

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