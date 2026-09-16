5 cuidados para evitar a contaminação cruzada dos alimentos na cozinha

Utilizar a mesma faca, tábua ou colher para manipular carnes cruas e, na sequência, alimentos que não passarão por cozimento pode levar microrganismos para uma preparação pronta para consumo. O ideal é utilizar tábuas diferentes para carnes, vegetais e outros alimentos. Quando isso não for possível, o utensílio deve ser lavado cuidadosamente com água e detergente antes de ser utilizado novamente. Tábuas muito riscadas também merecem atenção, pois as ranhuras podem acumular resíduos.