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Saúde

Hospital Santa Rita abre mais de 60 oportunidades de emprego

Postos contemplam funções administrativas, assistenciais, operacionais e de manutenção

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 11:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2026 às 11:42
Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita Ricardo Medeiros

O Hospital Santa Rita está com 61 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções administrativas, assistenciais, operacionais e de manutenção.


Há postos para cargos como técnico de enfermagem, copeiro, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia e auxiliar de farmácia. A instituição também busca profissionais para os cargos de recepcionista, assistente financeiro, mensageiro, pedreiro, eletricista e técnico de refrigeração.


Os interessados podem cadastrar o currículo diretamente no site da instituição pelo endereço santarita.org.br

A instituição oferece benefícios como convênios médico e odontológico, alimentação no local (café da manhã e almoço), vale-transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com o Sesc, Centro de Vivência (espaço voltado ao bem-estar) e Prêmio Assiduidade — bonificação concedida em cartão para colaboradores que cumprem os critérios previstos no programa.


De acordo com o Hospital Santa Rita, as oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS.

Confira as vagas

  • Ajudante de cozinha (5)

  • Ajudante de cozinha -pcd (1)

  • Assistente apoio da qualidade pcd (1)

  • Auxiliar apoio administrativo pcd (3)

  • Auxiliar de farmácia (4)

  • Auxiliar de farmácia pcd (1)

  • Assistente financeiro (1)

  • Auxiliar de lavanderia (2)

  • Auxiliar de limpeza (9)

  • Auxiliar de materiais pcd (1)

  • Auxiliar portaria e estacionamento pcd (2)

  • Copeira (16)

  • Copeira pcd (1)

  • Eletricista (1)

  • Mensageiro (2)

  • Pedreiro geral (1)

  • Recepcionista (1)

  • Recepcionista pcd (1)

  • Técnico de enfermagem (4)

  • Técnico refrigeração (2)

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