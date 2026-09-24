Hospital Santa Rita abre mais de 60 oportunidades de emprego

O Hospital Santa Rita está com 61 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções administrativas, assistenciais, operacionais e de manutenção.
Há postos para cargos como técnico de enfermagem, copeiro, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia e auxiliar de farmácia. A instituição também busca profissionais para os cargos de recepcionista, assistente financeiro, mensageiro, pedreiro, eletricista e técnico de refrigeração.
Os interessados podem cadastrar o currículo diretamente no site da instituição pelo endereço santarita.org.br.
A instituição oferece benefícios como convênios médico e odontológico, alimentação no local (café da manhã e almoço), vale-transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com o Sesc, Centro de Vivência (espaço voltado ao bem-estar) e Prêmio Assiduidade — bonificação concedida em cartão para colaboradores que cumprem os critérios previstos no programa.
De acordo com o Hospital Santa Rita, as oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS.
Ajudante de cozinha (5)
Ajudante de cozinha -pcd (1)
Assistente apoio da qualidade pcd (1)
Auxiliar apoio administrativo pcd (3)
Auxiliar de farmácia (4)
Auxiliar de farmácia pcd (1)
Assistente financeiro (1)
Auxiliar de lavanderia (2)
Auxiliar de limpeza (9)
Auxiliar de materiais pcd (1)
Auxiliar portaria e estacionamento pcd (2)
Copeira (16)
Copeira pcd (1)
Eletricista (1)
Mensageiro (2)
Pedreiro geral (1)
Recepcionista (1)
Recepcionista pcd (1)
Técnico de enfermagem (4)
Técnico refrigeração (2)
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