Hospital Santa Rita abre mais de 60 oportunidades de emprego

O Hospital Santa Rita está com 61 vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções administrativas, assistenciais, operacionais e de manutenção.





Há postos para cargos como técnico de enfermagem, copeiro, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia e auxiliar de farmácia. A instituição também busca profissionais para os cargos de recepcionista, assistente financeiro, mensageiro, pedreiro, eletricista e técnico de refrigeração.





Os interessados podem cadastrar o currículo diretamente no site da instituição pelo endereço santarita.org.br.