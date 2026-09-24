Festival gratuito reúne carros antigos e shows de rock neste sábado (26) na Serra

Quem gosta de carros antigos e rock terá uma opção de passeio neste sábado (26), na Serra. O Mega Classics Festival reúne exposição de veículos clássicos, shows de rock, DJs, praça de alimentação e espaço kids n Mega Shopping do Automóvel, em Jardim Limoeiro. O evento acontece das 8h às 20h, com entrada gratuita.



A programação musical começa às 10h, com apresentação da banda The Old Brothers, que segue até as 13h. À tarde, das 15h às 18h, será a vez da Calibre de Rosas, banda cover de Guns N' Roses. O encerramento fica por conta do DJ Charles, das 18h às 20h.



Além das atrações musicais, o festival terá exposição de carros antigos organizada em parceria com os clubes Quadrados Vix e Serraqueos. A proposta é reunir colecionadores e admiradores de veículos clássicos em torno da cultura automotiva e das histórias relacionadas aos modelos expostos.



O evento também terá food trucks, espaço com brinquedos para crianças e sorteios ao longo do dia. A programação é aberta a visitantes de todas as idades.



Embora a entrada seja gratuita, o público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível para doação.