Quer se conectar com Oxum? Conheça rituais associados à orixá do amor e da prosperidade

Oxum ensina, dentro das tradições que a cultuam, que a delicadeza pode caminhar ao lado da firmeza. Sua simbologia fala sobre saber acolher, mas também sobre reconhecer limites e valor próprio. Por isso, conectar-se com essa energia pode ser um exercício de olhar para os relacionamentos e perguntar: onde existe reciprocidade? O que tenho oferecido aos outros que também preciso oferecer a mim? E quais situações já não combinam com o amor e o respeito que desejo viver?