Cacau Show fabricará panetone só no ES em retomada após incêndio

No dia que completa um ano do incêndio que afetou parte das instalações da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a rede de chocolates reinaugurou a fábrica nesta quinta-feira (7). Foram feitos investimentos na casa dos R$ 150 milhões, que modernizaram a unidade, fazendo com que tenha agora uma linha 100% automatizada.
A unidade capixaba passa a ser a mais moderna na produção de panetones da América Latina, integrando tecnologias de ponta para uma linha que vai desde a fabricação da massa madre, passando pelos recheios, até a embalagem, com capacidade para produzir até 8 mil panetones por hora. Atualmente, a capacidade é de 4 mil unidades por hora.
Antes, a empresa — que tem outras duas unidades no Estado de São Paulo — fazia panetones em fábricas de parceiros. Agora, a Cacau Show de Linhares vai atender uma demanda três vezes superior à atual, produzindo panetones o ano inteiro.
A unidade no Norte do Espírito Santo produz ainda a linha de biscoito e massa de cacau, que é distribuída para outras fábricas do país. A capacidade total de panetones é de 35 milhões por ano e nesta campanha de Natal serão 12 milhões de panetones produzidos
No local, são gerados cerca de 400 empregos fixos e mobilizados outros 220 postos de trabalho indiretos em períodos de alta demanda, como nas campanhas de Natal.
Antes do incêndio, 300 pessoas trabalham na fábrica e nenhum funcionário foi demitido após o incidente, tendo sido direcionados para outras funções.
“A gente está muito feliz de estar reinaugurando essa obra, que volta muito maior do que ela era antes. Hoje, a capacidade de fazer a massa de chocolate é de até 100 milhões de quilos de chocolate por ano. Também nos desafiamos a colocar a mais completa linha de panetones, de produção de panetones da América Latina”, disse Alê Costa, CEO da Cacau Show.
Segundo a Cacau Show, a fábrica ainda contribui para o crescimento econômico da região, impulsionando setores locais, como logística e serviços.
No complexo industrial, a Cacau Show mantém uma unidade do Instituto Cacau Show, que oferece programas de formação e desenvolvimento para crianças e adolescentes da comunidade, ajudando a construir oportunidades e promover transformação social para a juventude capixaba.
"A reconstrução dessa fábrica representa mais do que uma vitória após o incêndio; é a reafirmação de nossa crença no Brasil e no Espírito Santo. Este investimento e a estrutura moderna simbolizam nossa confiança no crescimento sustentável e na inovação que o país e a região podem oferecer", destaca Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show.
Produção de panetone na Cacau Show de Linhares
Curiosidades da fábrica
Para equipar a nova unidade, foram utilizados 80 contêineres vindos da Europa, além de 30 carretas de diversos Estados do Brasil, transportando maquinários de última geração, como massadeiras italianas, fornos automáticos americanos e sistemas de empacotamento de classe mundial.
A fábrica no Norte capixaba, com uma área construída superior a 50 mil metros quadrados, opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo peça central para as operações da Cacau Show.