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Em Linhares

Cacau Show fabricará panetone só no ES em retomada após incêndio

Reinauguração da fábrica de Linhares ocorreu na manhã desta quinta-feira (7); unidade recebeu investimentos de R$ 150 milhões e terá linha 100% automatizada

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 12:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 nov 2024 às 12:40
Cacau Show de Linhares é reinaugurada e passa a produzir panetones
Cacau Show de Linhares é reinaugurada e passa a produzir panetones Crédito: Fernando Madeira
No dia que completa um ano do incêndio que afetou parte das instalações da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a rede de chocolates reinaugurou a fábrica nesta quinta-feira (7). Foram feitos investimentos na casa dos R$ 150 milhões, que modernizaram a unidade, fazendo com que tenha agora uma linha 100% automatizada.
A unidade capixaba passa a ser a mais moderna na produção de panetones da América Latina, integrando tecnologias de ponta para uma linha que vai desde a fabricação da massa madre, passando pelos recheios, até a embalagem, com capacidade para produzir até 8 mil panetones por hora. Atualmente, a capacidade é de 4 mil unidades por hora. 
Antes, a empresa — que tem outras duas unidades no Estado de São Paulo — fazia panetones em fábricas de parceiros. Agora, a Cacau Show de Linhares vai atender uma demanda três vezes superior à atual, produzindo panetones o ano inteiro.
A unidade no Norte do Espírito Santo produz ainda a linha de biscoito e massa de cacau, que é distribuída para outras fábricas do país. A capacidade total de panetones é de 35 milhões por ano  e nesta campanha de Natal serão 12 milhões de panetones produzidos
► 'Vamos reconstruir', diz presidente da Cacau Show em visita a fábrica no ES
► O antes e depois de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares
No local, são gerados cerca de 400 empregos fixos e mobilizados outros 220 postos de trabalho indiretos em períodos de alta demanda, como nas campanhas de Natal.
Antes do incêndio, 300 pessoas trabalham na fábrica e nenhum funcionário foi demitido após o incidente, tendo sido direcionados para outras funções.
“A gente está muito feliz de estar reinaugurando essa obra, que volta muito maior do que ela era antes. Hoje, a capacidade de fazer a massa de chocolate é de até 100 milhões de quilos de chocolate por ano. Também nos desafiamos a colocar a mais completa linha de panetones, de produção de panetones da América Latina”, disse Alê Costa, CEO da Cacau Show.
► Entenda o que causou o incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares
Segundo a Cacau Show, a fábrica ainda contribui para o crescimento econômico da região, impulsionando setores locais, como logística e serviços.
No complexo industrial, a Cacau Show mantém uma unidade do Instituto Cacau Show, que oferece programas de formação e desenvolvimento para crianças e adolescentes da comunidade, ajudando a construir oportunidades e promover transformação social para a juventude capixaba.
"A reconstrução dessa fábrica representa mais do que uma vitória após o incêndio; é a reafirmação de nossa crença no Brasil e no Espírito Santo. Este investimento e a estrutura moderna simbolizam nossa confiança no crescimento sustentável e na inovação que o país e a região podem oferecer", destaca Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show.

Produção de panetone na Cacau Show de Linhares

Curiosidades da fábrica

Para equipar a nova unidade, foram utilizados 80 contêineres vindos da Europa, além de 30 carretas de diversos Estados do Brasil, transportando maquinários de última geração, como massadeiras italianas, fornos automáticos americanos e sistemas de empacotamento de classe mundial.
A fábrica no Norte capixaba, com uma área construída superior a 50 mil metros quadrados, opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo peça central para as operações da Cacau Show.

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