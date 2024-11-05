João Marques da Cruz, CEO da EDP na América do Sul Crédito: Divulgação

EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Espírito Santo, anunciou investimentos que chegam a R$ 5 bilhões no Estado até 2030. Os recursos serão destinados ao processo de atendimento ao cliente, instalação de redes mais robustas e resilientes, modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias e sistemas automatizados.

O anúncio foi feito em evento nesta terça-feira (5) no Palácio Anchieta , que formalizou a entrega de mais quatro subestações da empresa nas regiões da Grande Vitória e do Caparaó, que juntas totalizam um investimento de R$ 206,5 milhões.

Os empreendimentos beneficiarão mais de 500 mil habitantes nos municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha, Ibitirama, Muniz Freire, Alegre e Divino São Lourenço, e reforçam a atuação da companhia para reduzir os impactos das tempestades de verão no sistema elétrico.

Your browser does not support the audio element. EDP anuncia investimento bilionário e dá como certa renovação de concessão no ES

"O que o Brasil precisa para o setor de distribuição é investimento. E ele só é possível com a prorrogação da concessão. Estamos investindo como nunca e, para nós, a concessão já está prorrogada. São os investimentos que permitem responder aos eventos climáticos supremos e ter capacidade de resposta mais rápida e com redes mais resilientes", afirma Marques da Cruz.

Segundo o CEO da EDP, a previsão é que a assinatura do contrato de renovação da distribuição de energia no Espírito Santo seja feita entre meados de abril e maio do ano que vem.

Subestação de energia na Glória, em Vila Velha Crédito: Divulgação/EDP

Desde 2020, a EDP inaugurou 29 subestações para aumentar a capilaridade operacional e assegurar maior eficiência energética. Atualmente, a empresa conta com 117 subestações distribuídas pelo Estado, proporcionando confiabilidade e qualidade ao atendimento e atendendo ao crescimento econômico da região.

Todas as subestações são monitoradas remotamente a partir do Centro de Operação Integrado (COI), localizado em Carapina, na Serra. Operando 24 horas por dia, o COI usa tecnologia de ponta para reduzir o impacto de possíveis ocorrências para os clientes, permitindo manobras remotas no sistema e monitoramento em tempo real de toda a rede elétrica da área de concessão, incluindo análises meteorológicas.

“As subestações são muito modernas, digitais e servem para que a rede seja mais robusta e resistente”, afirma Marques da Cruz.

Reforço da equipe para verão

Além do investimento e reforço do sistema elétrico do Estado com as subestações que foram inauguradas, a EDP realiza neste período o Plano Verão 2024/2025, que prevê obras e manutenções preventivas, como a substituição e instalação de redes mais robustas e resilientes, melhorias e modernização de equipamentos e a implantação de novas tecnologias e sistemas automatizados.

O diretor-presidente da EDP no Espírito Santo, Dyogenes Rosi, destacou que haverá reforço na equipe em 20% para atender ocorrências de verão nos 70 municípios atendidos. São equipes multidisciplinares aptas a atender eventos extremos, o que, segundo eles, agiliza o atendimento a ocorrências e o reestabelecimento de energia.