Alívio no bolso

Tarifa de energia terá redução no ES para 1,7 milhão de clientes da EDP

Maior redução percentual vai atingir consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes varejistas. Taxa cobrada de imóveis residenciais também terá queda

A conta de energia dos capixabas vai ficar mais barata a partir desta quarta-feira (7). Os 1,7 milhão de clientes atendidos pela EDP no E spírito Santo terão uma redução da tarifa de energia de 1,82% e 6,05%. Os índices foram aprovados nesta terça-feira (6) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A maior queda é para usuários atendidos em alta tensão, como indústrias e grandes varejistas. Já para os consumidores atendidos em baixa tensão, como pequenos comércios e residências, a tarifa terá a menor queda percentual. No Estado, 70 municípios são atendidos pela concessionária.

Na prática, com o reajuste, uma família que costumava pagar uma conta de R$ 100, passará a pagar R$ 98,28, sendo que desse novo valor de uma fatura mensal, R$ 24,52 serão destinados à EDP, para a cobertura dos custos com operação, manutenção e investimentos na rede de distribuição de energia elétrica. Outros R$ 38,42 serão destinados ao pagamento das despesas com geração e transmissão da energia, enquanto os R$ 35,34 restantes serão destinados aos encargos setoriais, impostos e tributos.