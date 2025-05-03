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Infraestrutura

Em busca de mais eficiência, portos do ES se aproximam

Na visão dos executivos, os portos irão disputar carga, mas não precisam ser concorrentes, por exemplo, na hora das contratações de serviços em comum

Públicado em 

03 mai 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Os executivos dos portos do Espírito Santo, destacadamente Vports, Imetame e Portocel, estão cada vez mais próximos. Além dos debates em cima do desenvolvimento do ParkLog de Aracruz (plano estratégico para a região, que concentra importantes projetos industriais e portuários), estão esquentando as conversas em cima de uma agenda comum para ganhos de eficiência. Na visão deles, os portos irão disputar carga, mas não precisam ser concorrentes, por exemplo, na hora das contratações de serviços em comum.
A ideia é entregar uma plataforma logística importante para o Brasil e, ao mesmo tempo, olhando para as necessidades internas, ganhar escala nas negociações, principalmente com grandes fornecedores, fato comum em se tratando de portos. Recentemente, uma dessas contratações chamou a atenção dos executivos para a necessidade de se aprofundar nas conversas. Uma mesma draga, vinda da Holanda, prestou serviços para alguns terminais aqui do Estado. Todos os acordos foram feitos separadamente o que, no todo, acabou ficando mais caro do que se tivesse havido uma negociação conjunta.
"Podemos disputar uma carga ou outra, mas os ganhos que poderemos ter vão muito mais além. Tem a questão das negociações com fornecedores, mas a conversa vai no rumo de fazer do Espírito Santo um grande hub de serviços logísticos e portuários, com um alto nível de entrega. Isso acontecendo, o bolo vai ficar maior e as nossas fatias também", assinalou um executivo.
As conversas passam ainda pelas oportunidades, há pouco fora do radar, que começam a aparecer. O Grupo Imetame, dono do Porto da Imetame e conhecido por sua verticalização, está construindo, praticamente dentro de casa, a sua estrutura, algo impensável há pouquíssimo tempo. A companhia fundou uma empresa de serviços marítimos, a Eagle, que, por exemplo, faz dragagens. Ou seja, o que antes precisava ser contratado lá longe, agora está disponível em Aracruz.
Tudo dando certo, além de ser um ganho de eficiência para as companhias daqui, podemos estar assistindo ao surgimento de uma nova vertical de negócios para a economia capixaba. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Economia espírito santo ES Norte Porto da Imetame (Aracruz) Portocel - Suzano Vports
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