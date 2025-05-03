Em busca de mais eficiência, portos do ES se aproximam

A ideia é entregar uma plataforma logística importante para o Brasil e, ao mesmo tempo, olhando para as necessidades internas, ganhar escala nas negociações, principalmente com grandes fornecedores, fato comum em se tratando de portos. Recentemente, uma dessas contratações chamou a atenção dos executivos para a necessidade de se aprofundar nas conversas. Uma mesma draga, vinda da Holanda, prestou serviços para alguns terminais aqui do Estado. Todos os acordos foram feitos separadamente o que, no todo, acabou ficando mais caro do que se tivesse havido uma negociação conjunta.