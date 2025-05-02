Apesar do juro, incorporadora foca em Vitória e VV e mantém o pé no acelerador

Hoje, a empresa tem dois empreendimentos em andamento, com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 150 milhões cada um. Até o final de 2025, serão lançados mais dois, com VGV total de R$ 300 milhões. Em 2026, caso o complexo residencial e comercial que será construído na área do antigo Porto do Sol, em Jardim Camburi (comprado pela Mivita no começo de 2023), saia do papel, o VGV total da incorporadora pode bater em R$ 1,5 bilhão.

"Claro que a economia e os rumos políticos nos preocupam, estamos observando tudo isso, mas confiamos muito nas nossas análises de mercado e nos produtos que estamos lançando. Nosso foco está em empreendimentos premium em áreas de Vitória e Vila Velha que são muito procuradas e já enfrentam escassez de terrenos. Muito embora o preço do metro quadrado tenha subido bem nos últimos anos, a demanda segue forte para este tipo de produto. O contexto do mercado explica o cenário", explicou André Pretti, CEO da Mivita.