O que falta para um dos maiores lançamentos imobiliários do ES sair do papel

"Sabemos que trata-se de um endereço icônico, por isso, queremos marcar a cidade. Estamos observando, claro, as questões de negócio, de viabilidade e também arquitetônicas, mas não fica por aí. Queremos manter o planejamento e fazer o lançamento no ano que vem, mas estaremos muito atentos aos movimentos da economia, já que os juros impactam muito o negócio, e também aos movimentos da política (teremos eleições gerais em 2026), que podem impactar a confiança do investidor, mesmo que no curto prazo. Vamos seguir trabalhando com muito cuidado e sem pressão", explicou André Pretti, CEO da Mivita.

O antigo Porto do Sol foi comprado, no começo de 2024, pela incorporadora e investidores parceiros. O prédio será demolido e um complexo com mall de lojas e torres residenciais será erguido no terreno de 11 mil m². O projeto ainda não está fechado e não foi encaminhado para a prefeitura para aprovação, portanto, pode passar por modificações, mas a ideia é de que o mall, que ficará no térreo, tenha cerca de 2 mil m² de área bruta locável. As torres terão mais de 100 unidades, entre 170 m² e 200 m², de quatro quartos. O valor geral de vendas, a preço de hoje, chegará perto dos R$ 700 milhões. No momento, o projeto está sendo concluído para dar entrada na Prefeitura de Vitória.