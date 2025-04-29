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Economia

O que falta para um dos maiores lançamentos imobiliários do ES sair do papel

A Mivita Construtora quer fazer, em 2026, o lançamento do empreendimento que será construído no local onde está o antigo hotel Porto do Sol (que também foi Canto do Sol), em Jardim Camburi

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 03:50

Públicado em 

29 abr 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédio do antigo Hotel Canto do Sol, no bairro Jardim Camburi.
Prédio do antigo Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Mivita Construtora quer fazer, em 2026, o lançamento do empreendimento que será construído no local onde está o antigo hotel Porto do Sol (que também foi Canto do Sol), em Jardim Camburi. Mas, a depender do andamento da economia (e também da política), podem ser feitos alguns ajustes de data. Trata-se de um projeto de grande porte, dos maiores do Estado, e que, por isso, está merecendo atenção especial.
"Sabemos que trata-se de um endereço icônico, por isso, queremos marcar a cidade. Estamos observando, claro, as questões de negócio, de viabilidade e também arquitetônicas, mas não fica por aí. Queremos manter o planejamento e fazer o lançamento no ano que vem, mas estaremos muito atentos aos movimentos da economia, já que os juros impactam muito o negócio, e também aos movimentos da política (teremos eleições gerais em 2026), que podem impactar a confiança do investidor, mesmo que no curto prazo. Vamos seguir trabalhando com muito cuidado e sem pressão", explicou André Pretti, CEO da Mivita.
O antigo Porto do Sol foi comprado, no começo de 2024, pela incorporadora e investidores parceiros. O prédio será demolido e um complexo com mall de lojas e torres residenciais será erguido no terreno de 11 mil m². O projeto ainda não está fechado e não foi encaminhado para a prefeitura para aprovação, portanto, pode passar por modificações, mas a ideia é de que o mall, que ficará no térreo, tenha cerca de 2 mil m² de área bruta locável. As torres terão mais de 100 unidades, entre 170 m² e 200 m², de quatro quartos. O valor geral de vendas, a preço de hoje, chegará perto dos R$ 700 milhões. No momento, o projeto está sendo concluído para dar entrada na Prefeitura de Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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