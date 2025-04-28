À espera de safra forte de café, Cooabriel reforça armazenagem

Com a saca valendo mais de R$ 1,5 mil, a segurança é outra grande preocupação. "Do ponto de vista operacional, a cooperativa está pronta para receber a safra 2025, não só para armazenar, mas também para realizar as operações de expedição. Em relação à segurança, todos os nossos armazéns são devidamente segurados, além de contarem com sistemas próprios de proteção. Temos investido para oferecer um serviço de armazenagem que alie a praticidade e segurança para nossos cooperados", disse Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel.