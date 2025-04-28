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Agronegócio

À espera de safra forte de café, Cooabriel reforça armazenagem

A Cooabriel, de São Gabriel da Palha, é a maior cooperativa de café conilon do Brasil. Capacidade de estocagem subiu mais de 30% em dois anos

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 03:50

Públicado em 

28 abr 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Novo armazém da Cooabriel, em Camacã, Sul da Bahia
Novo armazém da Cooabriel, em Camacã, no Sul da Bahia Crédito: Divulgação/Cooabriel
Às vésperas de uma colheita de café conilon que promete ser histórica (o setor produtivo estima que a safra fique em 18 milhões de sacas de 60 quilos), a Cooabriel, a maior cooperativa de conilon do Brasil, está com seus sistemas de armazenagem reforçados. Saiu, em 2023, de uma capacidade estática de 1,7 milhão de sacas para os atuais 2,3 milhões. Expansão de 35,2% em apenas dois anos. Só no ano passado, foram investidos R$ 14 milhões na expansão e modernização de estruturas.
Com a saca valendo mais de R$ 1,5 mil, a segurança é outra grande preocupação. "Do ponto de vista operacional, a cooperativa está pronta para receber a safra 2025, não só para armazenar, mas também para realizar as operações de expedição. Em relação à segurança, todos os nossos armazéns são devidamente segurados, além de contarem com sistemas próprios de proteção. Temos investido para oferecer um serviço de armazenagem que alie a praticidade e segurança para nossos cooperados", disse Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel.
A capacidade de armazenagem estática da cooperativa é de 2,3 milhões de sacas, distribuídas em 12 armazéns, sendo três na Bahia. A obra mais recente está sendo realizada no município de Alto Rio Novo, um investimento de R$ 5 milhões. A expectativa é de que a unidade esteja pronta para receber a safra deste ano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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