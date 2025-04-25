Governo do ES lança edital para gestora de Fundo de Descarbonização e espera acelerar entrada de investidores

Fazenda de energia solar montada pelo Grupo Marca Ambiental em Linhares, Norte do ES Crédito: Abdo Filho

O governo do Estado publicou, nesta sexta-feira (25), o edital para a contratação da gestora privada que tocará o Fundo de Descarbonização do Espírito Santo , que financiará, por exemplo, projetos de energia renovável (eólica, solar e outras), eficiência energética, produção de biogás/biometano, produção de biomassa/biocombustíveis, tecnologias limpas de produção industrial, projetos de restauração florestal e implantação de práticas agrícolas sustentáveis. A expectativa é de que a gestora esteja definida até 1º de agosto, quando será convocada para as diligências.

A casa tomará conta de um fundo que pode chegar a ter mais de R$ 1 bi para aportar em projetos. Só o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo já se comprometeu a colocar R$ 500 milhões. O governo capixaba, que está à frente do processo, espera atrair capital de instituições como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituições filantrópicas e de empresas de grande porte interessadas em fazer parcerias com projetos de descarbonização (a Vale, por exemplo) . Há muitas conversas em andamento, mas a aposta é de que os apertos de mão só se darão depois da definição da gestora.

"Por isso que este passo que estamos dando, que é o lançamento do edital, é tão importante. Instituições de fomento e grandes empresas só colocarão dinheiro no projeto depois de analisarem com profundidade a gestora que tocará o fundo. Tudo tem que estar amarrado para que as coisas de fato andem, afinal, projetos de descarbonização só sairão do papel com oferta relevante de capital a juros acessíveis. Precisamos investir 2% do PIB ao ano até 2050, não será fácil", explicou o governador Renato Casagrande, que quer já estar com o Fundo de Descarbonização rodando em novembro, quando será realizada a COP-30, em Belém do Pará.

A gestora a ser escolhida precisa ter, no mínimo, um patrimônio líquido sob gestão de R$ 600 milhões. A proposta deverá apresentar uma estrutura que envolva ações concretas voltadas à descarbonização da economia. A empresa, que pode ser de fora do Espírito Santo, será responsável por implementar a governança do fundo e escolher os aportes que serão feitos. Só poderão receber recursos sociedades empresariais instaladas no Estado do Espírito Santo.