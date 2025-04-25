De olho no exterior, café do Espírito Santo terá marca própria

"A estratégia passa por posicionar mundialmente o café do Espírito Santo como sustentável. Grande parte de nossa produção atende às melhores práticas, tem certificação, tem rastreabilidade e, além de tudo, qualidade. O Espírito Santo é um bom resumo do que há no mercado brasileiro: grande produção de conilon, relevante produção de arábica com alto valor agregado, uma cadeia sustentável e ganhando mercado lá fora. Temos que mostrar isso com mais força para o mercado do café e também para os consumidores em geral. A Colômbia fez um forte trabalho de marca em cima da qualidade e conseguiu agregar valor ao seu produto. O nosso objetivo é o mesmo, queremos marcar posição como origem sustentável", explicou Michel Tesch, subsecretário de Agricultura do Espírito Santo.