Governo do ES propõe redução de ICMS para combustível renovável

O governo do Espírito Santo mandou, na última terça-feira (22), um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que tem o objetivo de incentivar a produção e distribuição de biogás e biometano no Estado. Tratam-se de substitutos renováveis do gás natural, afinal, vêm da decomposição de material orgânico, do lixo, basicamente. O projeto enviado pelo governador Renato Casagrande visa tornar válido dentro do Espírito Santo um acordo feito no Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), no final do ano passado, permitindo a redução em até 85% do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado em cima do movimento de biogás ou biometano entre os produtores do combustível e a distribuidora de gás. Os dois empreendimentos precisam estar em solo capixaba.