Usina de biometano em Cariacica: Marca Ambiental assina com gigante francesa

Trata-se de um projeto que nasceu há alguns anos. O biometano é derivado da purificação do biogás (composto de metano e dióxido de carbono), que é o gás oriundo do processo de decomposição de resíduos orgânicos. Os aterros, portanto, são fontes inesgotáveis de biogás. Depois de processado, o biogás vira biometano, um combustível renovável, de baixo carbono e que substitui o gás natural, que é de origem fóssil. A Marca Ambiental é responsável pelo recolhimento de mais de 50% do lixo gerado no Estado. Grande parte do material vai para uma área de mais de 3 milhões de m² que a empresa mantém em Cariacica.