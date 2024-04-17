Sicredi prevê avanço de mais de 80% de sua carteira de crédito no ES

O Sicredi, a maior cooperativa de crédito do Brasil e a sexta maior instituição financeira do país,
com ativos que somam R$ 330 bilhões, vai continuar acelerando no Espírito Santo. Para 2024, a ambição é fazer a carteira de crédito quase dobrar - saindo de R$ 1,4 bilhão (resultado de 2023) para R$ 2,6 bilhões, uma expansão, portanto, de 85,7%. A cooperativa de 122 anos colocou o pé no Estado em setembro de 2021.
Embora seja muito forte no agronegócio - é o segundo maior de recursos para o setor, atrás apenas do Banco do Brasil -, a ideia, no Espírito Santo, é se aproximar de todos os setores da economia. "O agro vem crescendo no Espírito Santo, responde por algo perto de 25% do PIB capixaba, mas temos um setor de serviços e uma indústria muito forte por aqui, além, claro, da pessoa física. No Rio Grande do Sul, origem da nossa instituição, 40% do PIB é ligado ao agro, a conjuntura é diferente, estamos trabalhando muito e nos adaptando para entregar o produto adequado à economia", explicou Márcio Port, presidente do Sicredi Central Sul/Sudeste, em visita a Vitória.
Apesar de 90% do contato dos clientes seja por meio do aplicativo, o Sicredi vem em um ritmo forte de abertura de agências pelo Espírito Santo. Hoje, são 42 espalhadas por 36 municípios. Até dezembro serão 62. A ideia, no médio prazo, é ter presença física em todos os 78 municípios capixabas.