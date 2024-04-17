Sicredi prevê avanço de mais de 80% de sua carteira de crédito no ES

Embora seja muito forte no agronegócio - é o segundo maior de recursos para o setor, atrás apenas do Banco do Brasil -, a ideia, no Espírito Santo, é se aproximar de todos os setores da economia. "O agro vem crescendo no Espírito Santo, responde por algo perto de 25% do PIB capixaba, mas temos um setor de serviços e uma indústria muito forte por aqui, além, claro, da pessoa física. No Rio Grande do Sul, origem da nossa instituição, 40% do PIB é ligado ao agro, a conjuntura é diferente, estamos trabalhando muito e nos adaptando para entregar o produto adequado à economia", explicou Márcio Port, presidente do Sicredi Central Sul/Sudeste, em visita a Vitória.