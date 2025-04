Papo de Valor #10: o Espírito Santo precisa se mostrar mais para o mundo, diz consultor do ES 500 Anos

A décima edição do Papo de Valor, videocast da coluna, é com André Coutinho, da consultoria Symnetics, responsável por colocar de pé o ES 500 Anos, planejamento estratégico que está sendo feito, a pedido do movimento empresarial e do governo do Estado, observando o ano de 2035, quando a chegada de Vasco Fernandes Coutinho à Prainha de Vila Velha vai completar 500 anos. O documento será apresentado à sociedade capixaba no final de maio. De que forma chegaremos lá? Quais os desafios? E as potencialidades? O plano, após intensos debates com os mais diversos segmentos da sociedade, trará as metas e as alternativas de caminhos a percorrer.