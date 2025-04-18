Presidente da Vale vem ao ES e tem reunião "mais ou menos" com Casagrande

Gustavo Pimenta, presidente da Vale, esteve em Vitória na última quarta-feira (16). A agenda do dia foi encerrada com uma reunião, no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande. Na pauta principal o atraso do cronograma de execução do Ramal Sul da Ferrovia Vitória-Minas,
uma via de pouco mais de 80 quilômetros que ligará Santa Leopoldina a Anchieta (Porto de Ubu, da Samarco), tida como estratégica para o Estado por ser a primeira parte da futura estrada de ferro Vitória-Rio (EF-118). O mandatário capixaba reclamou que a Vale não está cumprindo o cronograma de execução apresentado por ela mesma em julho de 2023. Casagrande esperava pelo menos uma promessa de solução, afinal, é um problema que se arrasta, mas...
A parte positiva do encontro com Pimenta foi a garantia dada por ele de que a Vale irá enviar para a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) a documentação para a emissão da Declaração de Utilidade Pública (DUP), necessária para a desapropriação de terras para a construção. São mais de 700 ao longo do trecho. "Foi a parte positiva da reunião. Eles ficaram de enviar para a ANTT a documentação necessária para a DUP, assim conseguiremos proteger as áreas por onde a ferrovia vai passar. O projeto está atrasado, mas as cidades estão se adensando, é um complicador para as desapropriações e, consequentemente, para o andamento das coisas", explicou Casagrande.