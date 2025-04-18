Presidente da Vale vem ao ES e tem reunião "mais ou menos" com Casagrande

A parte positiva do encontro com Pimenta foi a garantia dada por ele de que a Vale irá enviar para a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) a documentação para a emissão da Declaração de Utilidade Pública (DUP), necessária para a desapropriação de terras para a construção. São mais de 700 ao longo do trecho. "Foi a parte positiva da reunião. Eles ficaram de enviar para a ANTT a documentação necessária para a DUP, assim conseguiremos proteger as áreas por onde a ferrovia vai passar. O projeto está atrasado, mas as cidades estão se adensando, é um complicador para as desapropriações e, consequentemente, para o andamento das coisas", explicou Casagrande.