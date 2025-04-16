Governo do ES convoca a Vale (e demais empresas) a colocar dinheiro em Fundo de Descarbonização

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira

Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) e Vale firmaram, nesta terça-feira (15), uma parceria para impulsionar projetos de descarbonização da indústria. A mineradora está de olho no Fundo de Descarbonização que o Estado vai lançar até a COP-30, que será realizada em novembro, em Belém do Pará. Trata-se de uma vertical de financiamento que contará com R$ 500 milhões do Fundo Soberano do Espírito Santo (formado por dinheiro dos royalties do petróleo) focados em projetos de descarbonização. O governo capixaba quer que o bolo chegue a pelo menos R$ 1 bi, para isso, conversa com instituições internacionais (como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento) e companhias privadas, caso da Vale.

Em um primeiro momento, a gigante fala em uma associação para construir bons projetos de descarbonização, pensando inclusive na enorme cadeia de fornecedores (aliás, grande preocupação da companhia), mas os executivos da Vale que estiveram em Vitória para a assinatura do acordo não descartaram um futuro aporte. Os representantes do governo do Espírito Santo, por sua vez, foram direto ao assunto.

"A transição energética só vai sair com viabilidade econômica, portanto, é muito importante termos fontes de financiamento robustas com juros acessíveis. Estamos construindo aqui no Espírito Santo um projeto que é ponta no mundo. Vamos usar recurso público, vindo da exploração de combustível fóssil, para colocar de pé um fundo exclusivo para descarbonizar a nossa matriz energética. É muito importante ter a Vale como parceira, mas a Vale também pode entrar com capital, estamos conversando com as mais diversas instituições, inclusive internacionais, para que tenhamos mais dinheiro a um custo adequado", disse o governador Renato Casagrande. Ele lembrou que a descarbonização vai demandar um investimento anual de 2% do PIB mundial até 2050. A preço de hoje, algo perto de R$ 500 milhões por ano no Estado.

O vice-governador Ricardo Ferraço, que também participou da cerimônia realizada no Palácio Anchieta, foi mais incisivo e lembrou do passivo ambiental gerado pelo complexo siderúrgico de Tubarão, composto por Vale e ArcelorMittal. "Cerca de 40% das emissões capixabas de gases de efeito estufa saem do site siderúrgico de Tubarão. Vocês podem e devem se associar e aportar dinheiro no projeto. O fundo que o Bandes está construindo é aberto e vai ajudar muito neste grande desafio que temos pela frente. Participar com recursos é fundamental".