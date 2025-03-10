Óleo renovável: usina recém-inaugurada vai dobrar de tamanho em Cariacica

"Temos matéria-prima em abundância e a demanda existe. É um produto de ótima qualidade e 100% sustentável, até o gás liberado no processo é reutilizado na própria produção. Vamos fazer um aporte de mais R$ 10 milhões no negócio", disse Harley Ribeiro, fundador e sócio da Marca Ambiental. "Estamos dando destinação a produtos como plástico e borracha. A partir de um tratamento termoquímico são transformados em combustível, é uma iniciativa conectada ao conceito de logística reversa, que é bastante moderno, e que vai gerar crédito de carbono", explicou o empresário.