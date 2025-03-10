Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

Óleo renovável: usina recém-inaugurada vai dobrar de tamanho em Cariacica

Global Carbon e Marca Ambiental inauguraram fábrica capaz de produzir 70 mil litros mensais de óleo combustível feito a partir de resíduos plásticos, borracha e têxteis

Publicado em 10 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

10 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Maquinário da fábrica de bio-óleo que está sendo construída dentro da Marca Ambiental
Maquinário da fábrica de bio-óleo que está sendo construída dentro da Marca Ambiental Crédito: Divulgação/Marca Ambiental
Global Carbon e Marca Ambiental inauguraram, no dia 20 de fevereiro, uma usina de óleo combustível renovável em Cariacica. A fábrica fica dentro da Marca, que é a maior receptora de resíduos do Espírito Santo, e utiliza como matéria-prima materiais plásticos (exceto PVC e pet), borrachas e têxteis que diariamente chegam aos montes na empresa. Com capacidade para produzir 70 mil litros mensais (utilizando 300 toneladas de matéria-prima), a produção já está totalmente comercializada. Diante disso, os sócios resolveram dobrar a capacidade da unidade. O processo de licenciamento está em andamento e a ideia é ligar os novos motores em meados de 2026.
"Temos matéria-prima em abundância e a demanda existe. É um produto de ótima qualidade e 100% sustentável, até o gás liberado no processo é reutilizado na própria produção. Vamos fazer um aporte de mais R$ 10 milhões no negócio", disse Harley Ribeiro, fundador e sócio da Marca Ambiental. "Estamos dando destinação a produtos como plástico e borracha. A partir de um tratamento termoquímico são transformados em combustível, é uma iniciativa conectada ao conceito de logística reversa, que é bastante moderno, e que vai gerar crédito de carbono", explicou o empresário.
A intenção é seguir investindo no óleo renovável, inclusive nas outras operações de gestão de resíduos que a Marca Ambiental possui. A empresa capixaba, além do Espírito Santo, está no Paraná, Bahia e Paraíba.

Veja Também

O PIB e o voo da galinha: precisamos olhar com atenção para os investimentos

Alimentos: governo do ES vê efeito limitado em anúncios de Lula e ainda vai avaliar corte de ICMS

Petróleo: compra de campos no ES faz parte de um movimento maior

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Combustível Energia Renovável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados