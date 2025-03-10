Óleo renovável: usina recém-inaugurada vai dobrar de tamanho em Cariacica

Global Carbon e Marca Ambiental inauguraram, no dia 20 de fevereiro, uma usina de óleo combustível renovável em Cariacica.
A fábrica fica dentro da Marca, que é a maior receptora de resíduos do Espírito Santo, e utiliza como matéria-prima materiais plásticos (exceto PVC e pet), borrachas e têxteis que diariamente chegam aos montes na empresa. Com capacidade para produzir 70 mil litros mensais (utilizando 300 toneladas de matéria-prima), a produção já está totalmente comercializada. Diante disso, os sócios resolveram dobrar a capacidade da unidade. O processo de licenciamento está em andamento e a ideia é ligar os novos motores em meados de 2026.
"Temos matéria-prima em abundância e a demanda existe. É um produto de ótima qualidade e 100% sustentável, até o gás liberado no processo é reutilizado na própria produção. Vamos fazer um aporte de mais R$ 10 milhões no negócio", disse Harley Ribeiro, fundador e sócio da Marca Ambiental. "Estamos dando destinação a produtos como plástico e borracha. A partir de um tratamento termoquímico são transformados em combustível, é uma iniciativa conectada ao conceito de logística reversa, que é bastante moderno, e que vai gerar crédito de carbono", explicou o empresário.
A intenção é seguir investindo no óleo renovável, inclusive nas outras operações de gestão de resíduos que a Marca Ambiental possui. A empresa capixaba, além do Espírito Santo, está no Paraná, Bahia e Paraíba.