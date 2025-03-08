O PIB e o voo da galinha: precisamos olhar com atenção para os investimentos

Operário trabalha em obra em Vitória. Construção cresceu forte em 2024 Crédito: Ricardo Medeiros

Para continuarmos a crescer neste patamar, o desejável para um país de renda média como o nosso, só há uma alternativa: investimento. É aqui que, há muitos anos (décadas), reside o problema brasileiro. No ano passado, eles cresceram 7,3%, a maior alta desde 2021. Mas observe que a coisa não engrena. Em 2023, houve uma queda de 3%, mesmo depois da pífia segunda metade da década passada e da pandemia. Diante de mais vindas do que idas, os investimentos, em 2024, ficaram em 17% do PIB, sendo que o ideal para um avanço sustentado acima dos 3% é ficar em, pelo menos, 22% do PIB.

Chama a atenção o fato de, no primeiro trimestre do ano, os investimentos terem avançado 4,4% e, após freadas em sequência, terem fechado em 0,4% de expansão. Se fizermos um paralelo com as expectativas do setor produtivo, veremos que o freio nos investimentos é inversamente proporcional à valorização dólar em relação ao real e, fundamentalmente, ao início das altas nas taxas de juros impostas pelo Banco Central. É um círculo vicioso: sem investimento, não há capacidade nova de produção e, sem produção nova, temos inflação. O Banco Central sobe os juros e, como consequência, trava os investimentos. Não saímos disso há muito tempo.

Preste atenção nessa sequência: o Brasil volta a crescer em 2021; o BC começa a baixar juros (depois do surto inflacionário provocado pela pandemia), em agosto de 2023, e volta a subir novamente pouco mais de um ano depois. Os agentes financeiros, na média, apontavam que a taxa Selic estaria na casa dos 9% ao ano no final de 2024. Fechou em 12,25% e há quem diga que chegará aos 15% ou mais. Claro que o cenário externo atrapalha, mas o Brasil tropeça demais nas próprias pernas. Sem uma âncora eficiente para o endividamento brasileiro, ou seja, para conter os gastos do Estado brasileiro (que, após ficar praticamente estável entre 2015 e 2022, voltou a subir em 2023, desde a volta de Lula ao poder), o dólar, a inflação e os juros seguirão pressionados. Aliás, bom frisar, não é só reduzir a gastança, mas melhorar a qualidade do dispêndio.