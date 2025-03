Grupo do Vitória Apart vai assumir Hospital Santa Mônica, em Vila Velha

O tradicional Hospital Santa Mônica, que fica em Itaparica, Vila Velha, vai passar a ser controlado pelo mesmo grupo do Vitória Apart Hospital, a Athena Saúde. O acordo entre os acionistas está feito, faltam apenas detalhes que estão sendo acertados sob supervisão da Justiça, já que o Santa Mônica está em um processo de recuperação judicial. A estrutura não está sendo comprada, mas alugada. A expectativa é de que tudo esteja acertado em poucos dias.

Tudo dando certo na Justiça, a previsão é de que o Vitória Apart Vila Velha, novo nome do Santa Mônica, comece a funcionar até julho. A estrutura, que tem 120 leitos, receberá um investimento de R$ 20 milhões e pode chegar a até 190 acomodações.

A Athena Saúde, que pertence ao Pátria Investimentos, passará a contar com dois hospitais na Grande Vitória que, somados, terão quase 400 leitos. O grupo, que é dono da operadora São Bernardo Samp, com 430 mil vidas, também é proprietário do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina.