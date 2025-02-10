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Superintendente deixa Unimed Vitória para assumir novo plano de saúde do ES

Gustavo Knupp, superintendente executivo da Unimed Vitória desde março de 2023, deixou a maior cooperativa médica do Espírito Santo para assumir o Meridional Saúde

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 14:28

Públicado em 

10 fev 2025 às 14:28
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rede Meridional
Hospital da Rede Meridional no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Meridional
Gustavo Knupp, superintendente executivo da Unimed Vitória desde março de 2023, deixou a maior cooperativa médica do Espírito Santo para assumir o Meridional Saúde, plano de saúde que o Grupo Kora Saúde está colocando de pé no Estado. Além de CEO, Knupp será acionista da nova operadora. O comando da Unimed Vitória foi comunicado da decisão na manhã desta segunda-feira (10). Trata-se de uma movimentação de peso dentro do mercado capixaba de saúde privada. O executivo foi peça fundamental na diretoria do presidente Fabiano Pimentel, à frente da Unimed Vitória desde março de 2023, no trabalho de contornar o rombo de mais de R$ 100 milhões causado por um fundo de investimento, um dos momentos mais complicados da história da cooperativa.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Knupp tem a missão de fazer decolar um plano de saúde que nasce tendo em sua retaguarda a maior estrutura privada de hospitais do Espírito Santo, com sete unidades espalhadas por Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e São Mateus. O convite foi feito por Antônio Benjamim Neto, CEO da Kora Saúde. “Com cobertura no Estado e focado na Grande Vitória, o novo plano garante aos beneficiários uma jornada de tratamento completa, com qualidade e segurança”.
Gustavo Knupp terá ao seu lado Jumar Canedo, diretor de operações, e Paulo Lellis, diretor médico técnico. "Um dos grandes diferenciais do Meridional Saúde é a integração de todos os serviços de assistência hospitalar em um único sistema, proporcionando atendimento integral ao paciente. Isso inclui desde a prevenção até o diagnóstico, realização de exames, tratamentos e cirurgias, tudo por meio de uma ampla rede credenciada com atendimento resolutivo," afirma o novo CEO. O foco do Meridional Saúde é atender planos coletivos: empresarial e por adesão.
A Kora Saúde, dona da Rede Meridional e do Meridional Saúde, é um grupo de capital aberto com faturamento bruto anual de R$ 2,5 bilhões e mais de 10 mil colaboradores diretos. A rede conta com um total de 2 mil leitos, dos quais 500 são de UTI, além de mais de 10 mil médicos atuando em suas unidades em todo o Brasil. A Kora possui a maior rede hospitalar privada do Espírito Santo, Ceará e Tocantins, e também está no Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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