Superintendente deixa Unimed Vitória para assumir novo plano de saúde do ES

Hospital da Rede Meridional no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Meridional

Gustavo Knupp, superintendente executivo da Unimed Vitória desde março de 2023, deixou a maior cooperativa médica do Espírito Santo para assumir o Meridional Saúde, plano de saúde que o Grupo Kora Saúde está colocando de pé no Estado. Além de CEO, Knupp será acionista da nova operadora. O comando da Unimed Vitória foi comunicado da decisão na manhã desta segunda-feira (10). Trata-se de uma movimentação de peso dentro do mercado capixaba de saúde privada. O executivo foi peça fundamental na diretoria do presidente Fabiano Pimentel, à frente da Unimed Vitória desde março de 2023, no trabalho de contornar o rombo de mais de R$ 100 milhões causado por um fundo de investimento, um dos momentos mais complicados da história da cooperativa.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Knupp tem a missão de fazer decolar um plano de saúde que nasce tendo em sua retaguarda a maior estrutura privada de hospitais do Espírito Santo, com sete unidades espalhadas por Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e São Mateus. O convite foi feito por Antônio Benjamim Neto, CEO da Kora Saúde. “Com cobertura no Estado e focado na Grande Vitória, o novo plano garante aos beneficiários uma jornada de tratamento completa, com qualidade e segurança”.

Gustavo Knupp terá ao seu lado Jumar Canedo, diretor de operações, e Paulo Lellis, diretor médico técnico. "Um dos grandes diferenciais do Meridional Saúde é a integração de todos os serviços de assistência hospitalar em um único sistema, proporcionando atendimento integral ao paciente. Isso inclui desde a prevenção até o diagnóstico, realização de exames, tratamentos e cirurgias, tudo por meio de uma ampla rede credenciada com atendimento resolutivo," afirma o novo CEO. O foco do Meridional Saúde é atender planos coletivos: empresarial e por adesão.