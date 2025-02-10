Superintendente deixa Unimed Vitória para assumir novo plano de saúde do ES

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Knupp tem a missão de fazer decolar um plano de saúde que nasce tendo em sua retaguarda a maior estrutura privada de hospitais do Espírito Santo, com sete unidades espalhadas por Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e São Mateus. O convite foi feito por Antônio Benjamim Neto, CEO da Kora Saúde. “Com cobertura no Estado e focado na Grande Vitória, o novo plano garante aos beneficiários uma jornada de tratamento completa, com qualidade e segurança”.
Gustavo Knupp terá ao seu lado Jumar Canedo, diretor de operações, e Paulo Lellis, diretor médico técnico. "Um dos grandes diferenciais do Meridional Saúde é a integração de todos os serviços de assistência hospitalar em um único sistema, proporcionando atendimento integral ao paciente. Isso inclui desde a prevenção até o diagnóstico, realização de exames, tratamentos e cirurgias, tudo por meio de uma ampla rede credenciada com atendimento resolutivo," afirma o novo CEO. O foco do Meridional Saúde é atender planos coletivos: empresarial e por adesão.
A Kora Saúde, dona da Rede Meridional e do Meridional Saúde, é um grupo de capital aberto com faturamento bruto anual de R$ 2,5 bilhões e mais de 10 mil colaboradores diretos. A rede conta com um total de 2 mil leitos, dos quais 500 são de UTI, além de mais de 10 mil médicos atuando em suas unidades em todo o Brasil. A Kora possui a maior rede hospitalar privada do Espírito Santo, Ceará e Tocantins, e também está no Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás.