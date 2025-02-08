Indústria do ES agrega valor e consolida um novo ciclo de desenvolvimento

O movimento feito pela ArcelorMittal, que já disse não pretender mais ampliar a produção de placas em Tubarão, não é isolado e vem se consolidando, principalmente ao longo da última década, pelas cadeias de produção do Espírito Santo. É um novo ciclo de desenvolvimento, diferente (uma evolução em determinados casos) dos grandes projetos industriais, que se consolidaram entre as décadas de 60 e 80. Em todos os casos a produção capixaba era focada em produtos básicos (celulose, pelotas de minério de ferro e placas de aço). O modelo foi reforçado com a chegada da indústria do petróleo, já na primeira década dos anos 2000. O que vem acontecendo nos últimos anos é bem diferente.