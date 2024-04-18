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Economia

A estratégia de longo prazo da Suzano para o Espírito Santo

A gigante mundial do papel e da celulose lançou, nesta quinta-feira (18), a pedra fundamental da fábrica de papel tissue (para higiene pessoal) que já está sendo construída em Aracruz

Públicado em 

18 abr 2024 às 17:56
Abdo Filho

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Abdo Filho

Renato Casagrande e o CEO da Suzano, Walter Schalka, no lançamento da pedra fundamental da fábrica de tissue
Renato Casagrande e o CEO da Suzano, Walter Schalka, no lançamento da pedra fundamental da fábrica de tissue Crédito: Divulgação/Suzano
A Suzano, gigante mundial do papel e da celulose, lançou, nesta quinta-feira (18), a pedra fundamental da fábrica de papel tissue (para higiene pessoal) que já está sendo construída em Aracruz, Norte do Espírito Santo. É mais um passo da virada de chave dada pela companhia nos últimos seis anos, que deixou de ser uma produtora apenas de commodity (a celulose) e entrou firme no mercado de acabados. A Suzano já é a maior produtora de tissue do Brasil. Esta é a nova rota da empresa no Brasil e também no Espírito Santo
Por aqui a Suzano possui três linhas de celulose (a implantação da primeira foi na década de 70) e uma conversora de papel (aberta em 2020 em Cachoeiro). A unidade de tissue será inaugurada em outubro de 2025 e, mais para frente, ainda sem data, a companhia trabalha para implantar uma fábrica de bio-óleo (combustível renovável com potencial para substituir o petróleo). A estratégia da empresa está posta: agregar valor à produção e entrar de cabeça na transição energética.
"Estamos sempre olhando para os novos negócios e para inovação, sempre a partir da árvore plantada. Vejo aqui duas linhas de expansão e, claro, a unidade de Aracruz, diante de sua eficiência e competitividade, é pilar nas duas. A primeira é a transição da fibra longa (usada na produção de materiais que exigem bastante resistência, como o papelão ondulado e sacos de papel) para a fibra curta (são mais utilizadas para a produção de papéis para impressão e os papéis para higiene pessoal). A segunda linha passa pela substituição de material fóssil pela fibra, que é o chamado 'fossil to fiber'. O futuro está aí. Tudo isso passa por muitos estudos e inovação. Tem o bio-óleo, que é um sonho nosso, tem a produção da fibra para a indústria têxtil... Enfim, são várias as iniciativas que estão ganhando corpo e vão ganhar ainda mais velocidade daqui para frente", assinalou Walter Schalka, CEO que está se despedindo da Suzano. Em 1º de julho ele passa o bastão para João Alberto Abreu e vai para o Conselho de Administração da companhia.
"Seguirei, no Conselho, defendendo investimentos em Aracruz. É uma unidade do lado do porto, portanto, extremamente competitiva. Precisamos aumentar a nossa capacidade de floresta para dar conta, mas seguirei defendendo mais investimentos no Espírito Santo", disse Schalka na frente do seu substituto. Hoje, a Suzano tem mais de 300 mil hectares de área no Espírito Santo.
"A Suzano é uma companhia que investe 90% da sua geração de caixa. Vamos seguir fazendo isso. Isto posto, surge a pergunta: onde colocar os investimentos? Uma unidade competitiva, caso aqui de Aracruz, certamente sai na frente", assinalou Beto Abreu, que esteve, nesta quinta, pela primeira vez em Aracruz.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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