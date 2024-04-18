A estratégia de longo prazo da Suzano para o Espírito Santo

"Estamos sempre olhando para os novos negócios e para inovação, sempre a partir da árvore plantada. Vejo aqui duas linhas de expansão e, claro, a unidade de Aracruz, diante de sua eficiência e competitividade, é pilar nas duas. A primeira é a transição da fibra longa (usada na produção de materiais que exigem bastante resistência, como o papelão ondulado e sacos de papel) para a fibra curta (são mais utilizadas para a produção de papéis para impressão e os papéis para higiene pessoal). A segunda linha passa pela substituição de material fóssil pela fibra, que é o chamado 'fossil to fiber'. O futuro está aí. Tudo isso passa por muitos estudos e inovação. Tem o bio-óleo, que é um sonho nosso, tem a produção da fibra para a indústria têxtil... Enfim, são várias as iniciativas que estão ganhando corpo e vão ganhar ainda mais velocidade daqui para frente", assinalou Walter Schalka, CEO que está se despedindo da Suzano. Em 1º de julho ele passa o bastão para João Alberto Abreu e vai para o Conselho de Administração da companhia.