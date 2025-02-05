Empresa do senador cassado Luiz Estevão toma conta dos jogos dos cariocas no ES

A Metrópoles Sports se apresenta como o braço responsável pela organização de eventos esportivos do Grupo Metrópoles (que inclui o site de notícias Metrópoles). Nos dois primeiros meses do ano, entre realizados e confirmados, já foram 13 jogos, em sete cidades diferentes, dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. A empresa faz uma negociação direta com os clubes envolvidos, com a anuência das federações, e promove o jogo em uma praça onde a renda pode ser maior do que no local original da partida. Vasco e Volta Redonda, por exemplo, teve uma renda de R$ 2,6 milhões, bem acima da média registrada pelo clube de São Januário nos jogos realizados em seu estádio na temporada de 2025.