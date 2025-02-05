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Negócios

Empresa do senador cassado Luiz Estevão toma conta dos jogos dos cariocas no ES

A Metrópoles Sports se apresenta como o braço responsável pela organização de eventos esportivos do Grupo Metrópoles, de Luiz Estevão, empresário influente do DF

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

05 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Futebol
O primeiro tempo da partida entre Vasco x Volta Redonda terminou sem gols no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Os jogos de times cariocas realizados, em 2025, no Espírito Santo, têm uma característica em comum: todos foram promovidos pela Metrópoles Sports, empresa do Grupo Metrópoles, de propriedade do empresário e senador cassado (pelo Distrito Federal) Luiz Estevão. No ano passado, ele chegou a fazer alguns jogos por aqui, mas a maioria dos eventos era organizado por empresários capixabas. Nesse ano, a coisa mudou de figura e a empresa de Estevão dominou o mercado, sem dar margem para a concorrência local. As partidas Fluminense x MadureiraVasco x Volta Redonda e Botafogo x Madureira (que acontece no dia 9, no Kleber Andrade) são todas Metrópoles Sports.  
O movimento faz parte de algo maior. A empresa de Estevão realiza boa parte dos jogos que vão para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília (o Vasco x Fluminense da noite desta quarta é da Metrópoles), e foi o responsável pela Supercopa do Brasil, jogo entre Botafogo (campeão brasileiro) e Flamengo (campeão da Copa do Brasil), jogada, domingo passado (02), no Mangueirão, em Belém.
A Metrópoles Sports se apresenta como o braço responsável pela organização de eventos esportivos do Grupo Metrópoles (que inclui o site de notícias Metrópoles). Nos dois primeiros meses do ano, entre realizados e confirmados, já foram 13 jogos, em sete cidades diferentes, dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. A empresa faz uma negociação direta com os clubes envolvidos, com a anuência das federações, e promove o jogo em uma praça onde a renda pode ser maior do que no local original da partida. Vasco e Volta Redonda, por exemplo, teve uma renda de R$ 2,6 milhões, bem acima da média registrada pelo clube de São Januário nos jogos realizados em seu estádio na temporada de 2025. 
Luiz Estevão foi, em 2002, o primeiro senador da história cassado por quebra de decoro. Na época, era acusado envolvimento nas denúncias de superfaturamento do Fórum Trabalhista de São Paulo. Era o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, de repercussão nacional. 
Luiz Estevão
Luiz Estevão mantém forte influência em Brasília Crédito: Pedro Ladeira | Folhapress

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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