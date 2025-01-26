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Deu sono

Fluminense não sai do zero com o Madureira e decepciona torcida no Kleber Andrade

Diante de pouco mais de 4 mil torcedores, o duelo de tricolores pela 5ª rodada do Carioca foi de baixo nível técnico e com poucas chances na tarde deste domingo (26)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

26 jan 2025 às 18:14

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 18:14

Fluminense e Madureira no Kleber Andrade
Madureira e Fluminense empataram sem gols no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva
O Fluminense ficou no empate sem gols com o Madureira, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, realizada neste domingo (26), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Sob um forte calor, o Tricolor das Laranjeiras dominou boa parte das ações, mas esbarrou na falta de entrosamento e falhou na criação de jogadas perigosas. O público capixaba não compareceu em grande número: pouco mais de 4,3 mil torcedores acompanharam a partida. 
No primeiro tempo, o Fluminense teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar a marcação adversária. A melhor oportunidade veio dos pés do uruguaio Canobbio, que parou em uma boa defesa do goleiro Mota. Apesar da pressão desordenada, o Flu não conseguiu transformar a superioridade em gols.

Segundo tempo

A segunda etapa seguiu o mesmo ritmo, com ambas as equipes acumulando erros de passe e finalizações sem efetividade. O técnico Mano Menezes promoveu a entrada de Germán Cano na metade do segundo tempo, mas o atacante argentino, embora tenha conseguido algumas finalizações, não ofereceu grande perigo ao gol do Madureira.

As imagens do empate sem gols entre Madureira e Fluminense no Kleber Andrade

Torcida e time do Fluminense cobraram muito a arbitragem em um pênalti não marcado em Renato Augusto no começo do segundo tempo. O jogador acabou lesionando o ombro e o juiz não chegou a ir até a cabine do VAR para revisar o lance. 

Cenários

O Fluminense, com o empate, se mantém fora do grupo dos quatro melhores e que se classificam à próxima fase. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com seis pontos somados. Já o Madureira, com cinco, ocupa a décima posição. 
O Tricolor volta a campo já na próxima quarta-feira (29) no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h30.

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