Fluminense não sai do zero com o Madureira e decepciona torcida no Kleber Andrade

Madureira e Fluminense empataram sem gols no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

O Fluminense ficou no empate sem gols com o Madureira, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, realizada neste domingo (26), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Sob um forte calor, o Tricolor das Laranjeiras dominou boa parte das ações, mas esbarrou na falta de entrosamento e falhou na criação de jogadas perigosas. O público capixaba não compareceu em grande número: pouco mais de 4,3 mil torcedores acompanharam a partida.

No primeiro tempo, o Fluminense teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar a marcação adversária. A melhor oportunidade veio dos pés do uruguaio Canobbio, que parou em uma boa defesa do goleiro Mota. Apesar da pressão desordenada, o Flu não conseguiu transformar a superioridade em gols.

Segundo tempo

A segunda etapa seguiu o mesmo ritmo, com ambas as equipes acumulando erros de passe e finalizações sem efetividade. O técnico Mano Menezes promoveu a entrada de Germán Cano na metade do segundo tempo, mas o atacante argentino, embora tenha conseguido algumas finalizações, não ofereceu grande perigo ao gol do Madureira.

As imagens do empate sem gols entre Madureira e Fluminense no Kleber Andrade

Torcida e time do Fluminense cobraram muito a arbitragem em um pênalti não marcado em Renato Augusto no começo do segundo tempo. O jogador acabou lesionando o ombro e o juiz não chegou a ir até a cabine do VAR para revisar o lance.

Cenários

O Fluminense, com o empate, se mantém fora do grupo dos quatro melhores e que se classificam à próxima fase. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com seis pontos somados. Já o Madureira, com cinco, ocupa a décima posição.