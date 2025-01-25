Torcida comparece e faz festa na recepção do Fluminense em Vitória

O Fluminense desembarcou no Aeroporto de Vitória por volta das 16h30 deste sábado (25) e foi recebido com muito carinho pela torcida tricolor do Espírito Santo. O time vai jogar neste domingo (26), contra o Madureira, pela quinta rodada do Cariocão, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Torcedores de todas as idades compareceram em bom número em frente ao hotel na Praia do Canto, onde a delegação está hospedada.

Dezenas de pessoas, entre adultos e crianças, estiveram presentes na porta do hotel e acompanharam a chegada dos atletas, membros da comissão técnica e demais integrantes, na expectativa de conseguir autógrafos e tirar fotos com os ídolos do time do coração.

Em reciprocidade, nomes importantes do elenco do Flu, como Thiago Silva, Fábio, Renato Augusto e Guga, foram solícitos com os tricolores capixabas. O zagueiro e capitão do time foi o mais festejado e passou cerca de 10 minutos retribuindo o carinho, tirando fotos e cedendo autógrafos aos torcedores.

Torcida tricolor faz a festa na chegada do Fluminense em Vitória

Coleção de autógrafos

Théo de Aguiar, de apenas oito anos, fez a festa e garantiu o autógrafo de diversos jogadores. O jovem tricolor chegou cedo na porta do hotel com o pai e, mesmo com pouca idade, já puxava gritos como "Nense" e o hino do clube para inflamar a torcida mais velha.

Théo, à esquerda, e a família toda tricolor Crédito: Vinícius Lima

Ele, que não conseguirá ir ao jogo porque vai estar viajando com a família, disse que não podia perder a oportunidade de ter um contato com os atletas do time do coração mais uma vez.

"Essa é a segunda vez que eu consigo esse contato com eles. Eu já fiquei hospedado com os jogadores do Fluminense em um hotel uma vez, e consegui entrar em campo com o Felipe Melo, e até o Cano me deu uma camisa. Hoje eu consegui falar com o Thiago Silva, o Guga e o Renato Augusto", contou empolgado.

De Niterói para o Espírito Santo

Uma família de tricolores veio de longe para acompanhar o time no Espírito Santo. Fábio Belo, Letícia e Viviane são de Niterói, no Rio de Janeiro, e também estiveram na porta do hotel prestigiando os jogadores.

Perguntado se valia a pena viajar para ver o time em outro Estado, Fábio foi enfático ao dizer que pelo Tricolor tudo vale, e que já fez isso outras vezes. "É a terceira vez que a gente faz isso. Já viemos de carro, dessa vez viemos de ônibus, com aquele transtorno todo... mas vale a pena sim".

Na terceira oportunidade do casal no Kleber Andrade, desta vez a filha Letícia também acompanhou na viagem, e está com uma boa expectativa para o jogo, assim como o restante da família fluminense. Enquanto Fábio cravou que seria 5 a 0 para o Tricolor, Viviane foi mais modesta: "Pode ser de quatro a zero, já tá bom. Eu já estaria satisfeita!", brincou otimista.

Reveja a live da chegada do Flu