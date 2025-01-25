Na estreia dos titulares, Flamengo vence o Volta Redonda no Campeonato Carioca

O equatoriano Plata marcou o segundo gol do Flamengo sobre o Volta Redonda Crédito: W9 Press/Folhapress

Sem precisar se esforçar e com amplo domínio, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na tarde deste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo marcado pela estreia do time principal, Michael e Plata marcaram os gols da partida, no primeiro e segundo tempo, respectivamente.

O Fla não tomou conhecimento e massacrou o Volta Redonda. O Rubro-Negro foi soberano pelo lado direito, com triangulações entre Gerson, Michael, Wesley e Plata.

Ao final da etapa inicial, aos 42 minutos, Michael abriu o placar. O atacante deu um passe em profundidade para Plata, que chutou em cima do goleiro. No rebote, o "Robozinho" empurrou a bola para o fundo da rede.

FIMMMMM DE JOGO NO MANÉ GARRINCHA! Pela quinta rodada do Carioca, o Mengão vence o Volta Redonda por 2 a 0 com gols de Michael e Plata!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/MeXNwwqOKp — Flamengo (@Flamengo) January 25, 2025

O Flamengo também começou avassalador no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Plata recebeu na intermediária e acertou um belo chute colocado, na gaveta do goleiro Jean Drosny, para ampliar.

Após o segundo gol, o Flamengo diminuiu o ritmo, e Filipe Luís aproveitou para fazer algumas substituições. O técnico rubro-negro promoveu a estreia do atacante Juninho, o primeiro reforço da "Era BAP".

Juninho teve a chance de marcar na estreia pelo Flamengo, aos 34 minutos. Arrascaeta cruzou com liberdade e o atacante, que estava cara a cara com o goleiro do Volta Redonda, perdeu o gol. O Rubro-Negro poderia ter voltar para o Rio de Janeiro com uma goleada na bagagem.