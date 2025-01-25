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Ritmo de treino

Na estreia dos titulares, Flamengo vence o Volta Redonda no Campeonato Carioca

Michael no primeiro tempo e Plata, no segundo, anotaram os gols da tranquila vitória no Mané Garrincha; Juninho estreou pelo clube (e perdeu gol feito)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2025 às 18:43

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 18:43

Campeonato Carioca
O equatoriano Plata marcou o segundo gol do Flamengo sobre o Volta Redonda Crédito: W9 Press/Folhapress
Sem precisar se esforçar e com amplo domínio, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na tarde deste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo marcado pela estreia do time principal, Michael e Plata marcaram os gols da partida, no primeiro e segundo tempo, respectivamente.
O Fla não tomou conhecimento e massacrou o Volta Redonda. O Rubro-Negro foi soberano pelo lado direito, com triangulações entre Gerson, Michael, Wesley e Plata.
Ao final da etapa inicial, aos 42 minutos, Michael abriu o placar. O atacante deu um passe em profundidade para Plata, que chutou em cima do goleiro. No rebote, o "Robozinho" empurrou a bola para o fundo da rede.
O Flamengo também começou avassalador no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Plata recebeu na intermediária e acertou um belo chute colocado, na gaveta do goleiro Jean Drosny, para ampliar.
Após o segundo gol, o Flamengo diminuiu o ritmo, e Filipe Luís aproveitou para fazer algumas substituições. O técnico rubro-negro promoveu a estreia do atacante Juninho, o primeiro reforço da "Era BAP".
Juninho teve a chance de marcar na estreia pelo Flamengo, aos 34 minutos. Arrascaeta cruzou com liberdade e o atacante, que estava cara a cara com o goleiro do Volta Redonda, perdeu o gol. O Rubro-Negro poderia ter voltar para o Rio de Janeiro com uma goleada na bagagem.
Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (30), às 21h30. O jogo será o primeiro na reabertura do Maracanã em 2025. Já o Volta Redonda recebe a Portuguesa, às 20h30 de quarta-feira (29), no Estádio Raulino de Oliveira.

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