Vitória e Porto Vitória empatam e seguem sem vencer no Capixabão

Vitória e Porto Vitória empataram em 1 a 1 no Salvador Costa, pela 2ª rodada do Capixabão Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte

Ainda não foi desta vez que Vitória e Porto Vitória venceram no Capixabão 2025. Jogando debaixo de um sol escaldante na tarde deste sábado (25), no estádio Salvador Costa, na Capital capixaba, as equipes empataram por 1 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Estadual.

O cenário é pior para o Alvianil, que perdeu na primeira rodada no clássico contra a Desportiva, e também acabou derrotado pelo Rio Branco no meio de semana, resultando na eliminação na Copa Verde. O Porto, por sua vez, empatou com o Real Noroeste na estreia do Estadual pelo mesmo placar.

Primeiro tempo

Assim como na estreia do Capixabão e no jogo da Copa Verde, o Vitória criou oportunidades, dominava as ações, mas não converteu em gols. Nas duas grandes chances, a bola esteve nos pés de Gustavo Tonoli, que finalizou em cima do goleiro Aydhan.

Se postando mais atrás, o Porto Vitória aproveitou um contra-ataque e abriu o placar com o atacante Patrick Leonardo. Aos 15 minutos, em um contra-ataque mortal, iniciado por Didira, Lessinho desceu pela direita e cruza rasteiro. Dentro da área, o camisa 9 aparece livre para abrir o placar.

Segundo tempo

Pressionado pelas duas derrotas nas partidas anteriores e a parcial diante do adversário, o Vitória iniciou a segunda etapa em busca do empate jogando em casa. O ímpeto surtiu efeito e aos 20 saiu o empate alvianil, com Matheus Paraíba. O zagueiro cobrou a falta rasteira, a bola passou por baixo da barreira e entrou no canto direito de Aydhan.

O Vitória seguiu em cima e por pouco não virou. Já na reta final, aos 44, Ferrugem faz um recuo curto para Aydhan, que precisou sair da área para dividir a bola com Tony. Na sequência, Carlos Vitor finalizou por cobertura e Mateusão tirou em cima da linha.

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